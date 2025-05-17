Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συναντήθηκε σήμερα το απόγευμα στο κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η χώρα της συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό του λαού του Λιβάνου, ακόμη περισσότερο σε μια μεγάλη περίοδο μεταρρυθμίσεων η οποία μπορεί να σηματοδοτήσει μια πραγματική αλλαγή σελίδας, όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης.

Οι δυο ηγέτες αναφέρθηκαν στην κατάσταση στον νότιο Λίβανο, όπου η Ιταλία είναι παρούσα με περισσότερους από χίλιους στρατιώτες στο πλαίσιο της αποστολής UNIFIL, ενώ υπογραμμίστηκε και ο ρόλος της Ιταλίας στο εσωτερικό της αποστολής του ΟΗΕ και του διεθνούς συντονισμού για τη στήριξη των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του Λιβάνου αναφέρθηκαν επίσης στην κατάσταση στη Συρία και στην ανάγκη να υπάρξει μια συμπεριληπτική μεταβατική περίοδος, με παροχή στήριξης στην οικονομία της χώρας και παροχή των βασικών υπηρεσιών ώστε μελλοντικά να καταστεί δυνατή η εθελούσια, ασφαλής και αξιοπρεπής επιστροφή των Σύρων προσφύγων.

