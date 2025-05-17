Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επικρότησε σήμερα από τη Ρώμη τη συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων που επιτεύχθηκε στην Κωνσταντινούπολη από την Ουκρανία και τη Ρωσία, τονίζοντας "την έκκληση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για άμεση κατάπαυση του πυρός", σύμφωνα με την εκπρόσωπό του.

"Οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να επιτύχουν ένα βιώσιμο τέλος του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας", σύμφωνα με "το ισχυρό μήνυμα του προέδρου Τραμπ", δήλωσε η Τάμι Μπρους, η εκπρόσωπος του υπουργού Εξωτερικών, η οποία είναι στη Ρώμη για να παραστεί στην εναρκτήρια λειτουργία του πάπα Λέοντα ΙΔ΄ αύριο, Κυριακή, στη Βασιλική του Αγίου Πέτρου.

"Το ειρηνευτικό σχέδιο που πρότειναν οι Ηνωμένες Πολιτείες καθορίζει τον καλύτερο τρόπο για να υπάρξει πρόοδος", τόνισε επιβεβαιώνοντας ότι νωρίτερα σήμερα πραγματοποιήθηκε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του Ρούμπιο και του Ρώσου ομολόγου του Σεργκέι Λαβρόφ, την οποία είχε ανακοινώσει προηγουμένως το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα συνομιλήσει τηλεφωνικά τη Δευτέρα με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για τη σύγκρουση στην Ουκρανία, προτού συνομιλήσει με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετούς ηγέτες κρατών μελών του ΝΑΤΟ.

"Τα θέματα του τηλεφωνήματος θα είναι: να σταματήσει 'το λουτρό αίματος'", έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social, την επομένη των απευθείας ρωσο-ουκρανικών ειρηνευτικών συνομιλιών, των πρώτων από το 2022. Ο Τραμπ διευκρίνισε ότι ελπίζει σε "μια παραγωγική ημέρα, να σημειωθεί εκεχειρία και ότι αυτός ο πολύ βίαιος πόλεμος, ένας πόλεμος που δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί - να τελειώσει".

Την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, η ουκρανική αντιπροσωπεία είχε ζητήσει κυρίως από τους Ρώσους "άνευ όρων" κατάπαυση του πυρός και μια συνάντηση μεταξύ των προέδρων των δύο χωρών τους.

Εξασφάλισε μόνο την ανταλλαγή 1.000 κρατουμένων από κάθε πλευρά, όπως επιβεβαίωσαν οι Ρώσοι διαπραγματευτές. Σήμερα, ο επικεφαλής των ουκρανικών υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού (GUR) Κίριλο Μπουντάνοφ δήλωσε ότι "ελπίζει" αυτή η ανταλλαγή να πραγματοποιηθεί "την επόμενη εβδομάδα".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

