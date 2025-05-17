Φινλανδία: Ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα - Νεκροί και οι 5 επιβαίνοντες

Αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν δύο ελικόπτερα, που μετέφεραν συνολικά πέντε άτομα, συγκρούστηκαν το Σάββατο στον αέρα και συνετρίβησαν στο έδαφος στη Φινλανδία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Το δυστύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο πολλών ανθρώπων. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων και οι ταυτότητες των επιβατών βρίσκονται ακόμη υπό διερεύνηση», αναφέρεται σε επίσημη ανακοίνωση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των τοπικών μέσων, τα ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από την Εσθονία και μετέφεραν επιχειρηματίες, τρία άτομα επέβαιναν στο ένα και δύο στο άλλο.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στο μεσημέρι, δυτικά της φινλανδικής πρωτεύουσας Ελσίνκι. Οι αρχές δεν έχουν δώσει καμία ένδειξη για τα αίτια της σύγκρουσης.

Η φινλανδική εφημερίδα Iltalehti μετέδωσε τη μαρτυρία ενός αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος δήλωσε ότι είδε το ένα ελικόπτερο να συγκρούεται με το άλλο κατά τη διάρκεια ενός ελιγμού.



Πηγή: skai.gr

