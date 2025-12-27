Ναυάγιο στην Ινδονησία: Nεκροί ο προπονητής Φερνάντο Μαρτίν και τα 3 παιδιά του

O προπονητής της δεύτερης γυναικείας ομάδας της Βαλένθια, Φερνάντο Μαρτίν καθώς και τα τρία ανήλικα παιδιά του είναι ανάμεσα στα θύματα του ναυαγίου πλοιαρίου στα ανοιχτά της Ινδονησίας.

El Valencia CF está profundamente consternado tras el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y tres de sus hijos en un trágico accidente de barco sufrido en Indonesia, tal y como han confirmado las autoridades locales.



Desde el Club queremos… pic.twitter.com/fqP1isEXvM December 27, 2025

Το σκάφος, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 11 άτομα, βυθίστηκε εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που επικρατούσε στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ινδονησιακού πρακτορείου ειδήσεων, οι σοροί του Ισπανού προπονητή και των τριών παιδιών του, ηλικίας 12, 10 και 9 ετών, εντοπίστηκαν από τις αρχές μετά από έρευνες στη θαλάσσια περιοχή.

Η οικογένεια βρισκόταν στην Ινδονησία για διακοπές, ωστόσο από το βράδυ της Παρασκευής (26/12) είχαν χαθεί τα ίχνη τους, όταν το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν ανετράπη στο Στενό της νήσου Παντάρ, κοντά στο Λαμπουάν Μπάτζο, δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα κύματα την ώρα του δυστυχήματος έφταναν σε ύψος έως και τρία μέτρα.

Σημειώνεται πως η σύζυγος του Φερνάντο Μαρτίν, η δεύτερη κόρη της οικογένειας, τέσσερα μέλη από πλήρωμα του σκάφους και ένας ξεναγός κατάφεραν να διασωθούν και βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Για το τραγικό συμβάν τοποθετήθηκε και η Βαλένθια, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη με επίσημη ανακοίνωση:

🇪🇸 | Una familia española desaparecida tras el naufragio de un barco turístico en Indonesia.



Los equipos de emergencia trabajan a contrarreloj este sábado 27 de diciembre de 2025 para localizar a cuatro ciudadanos españoles (una pareja y sus dos hijos menores) que han… pic.twitter.com/dTEFE6eBOn — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) December 27, 2025

«Η Βαλένθια βιώνει βαθιά οδύνη μετά την απώλεια του Φερνάντο Μαρτίν, προπονητή της ομάδας Γυναικών Β, καθώς και τριών από τα παιδιά του, σε τραγικό ναυτικό ατύχημα στην Ινδονησία, όπως επιβεβαίωσαν οι τοπικές αρχές. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, εκφράζουμε τη συμπαράσταση και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους φίλους και στους συνεργάτες του».

