Ναυάγιο στην Ινδονησία: Ανάμεσα στα θύματα ο προπονητής της Βαλένθια Φερνάντο Μαρτίν και τα τρία παιδιά του

Ο προπονητής της Βαλένθια και τα τρία ανήλικα παιδιά τους έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο που σημειώθηκε ανοικτά της Ινδονησίας- Οι αρχές εντόπισαν τις σορούς

Ναυάγιο στην Ινδονησία: Nεκροί ο προπονητής Φερνάντο Μαρτίν και τα 3 παιδιά του

O προπονητής της δεύτερης γυναικείας ομάδας της Βαλένθια, Φερνάντο Μαρτίν καθώς και τα τρία ανήλικα παιδιά του είναι ανάμεσα στα θύματα του ναυαγίου πλοιαρίου στα ανοιχτά της Ινδονησίας.

Το σκάφος, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 11 άτομα, βυθίστηκε εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που επικρατούσε στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ινδονησιακού πρακτορείου ειδήσεων, οι σοροί του Ισπανού προπονητή και των τριών παιδιών του, ηλικίας 12, 10 και 9 ετών, εντοπίστηκαν από τις αρχές μετά από έρευνες στη θαλάσσια περιοχή.

Η οικογένεια βρισκόταν στην Ινδονησία για διακοπές, ωστόσο από το βράδυ της Παρασκευής (26/12) είχαν χαθεί τα ίχνη τους, όταν το πλοιάριο στο οποίο επέβαιναν ανετράπη στο Στενό της νήσου Παντάρ, κοντά στο Λαμπουάν Μπάτζο, δημοφιλή τουριστικό προορισμό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τα κύματα την ώρα του δυστυχήματος έφταναν σε ύψος έως και τρία μέτρα.

Σημειώνεται πως η σύζυγος του Φερνάντο Μαρτίν, η δεύτερη κόρη της οικογένειας, τέσσερα μέλη από πλήρωμα του σκάφους και ένας ξεναγός κατάφεραν να διασωθούν και βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Για το τραγικό συμβάν τοποθετήθηκε και η Βαλένθια, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη με επίσημη ανακοίνωση:

«Η Βαλένθια βιώνει βαθιά οδύνη μετά την απώλεια του Φερνάντο Μαρτίν, προπονητή της ομάδας Γυναικών Β, καθώς και τριών από τα παιδιά του, σε τραγικό ναυτικό ατύχημα στην Ινδονησία, όπως επιβεβαίωσαν οι τοπικές αρχές. Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, εκφράζουμε τη συμπαράσταση και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους φίλους και στους συνεργάτες του».

