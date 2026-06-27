Τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό - Εξετράπη φορτηγό, νεκρός ο οδηγός

Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου έξω από τη Θεσσαλονίκη, με έναν οδηγό φορτηγού να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 07:15 κάτω από άγνωστες συνθήκες το φορτηγό του που κινούταν επί της Εγνατίας Οδού στο ύψος του Σοχού στο ρεύμα προς Καβάλα, εξετράπη και ανετράπη με αποτέλεσμα ο ίδιος να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο γίνονται εκτροπές κυκλοφορίας, καθώς το φορτηγό κουβαλούσε οικοδομικά υλικά τα οποία και διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα, σύμφωνα με το thestival.

Πηγή: skai.gr

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