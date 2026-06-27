Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό - Εξετράπη φορτηγό, νεκρός ο οδηγός

Στο σημείο γίνονται εκτροπές κυκλοφορίας, καθώς το φορτηγό κουβαλούσε οικοδομικά υλικά τα οποία και διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα 

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Πυροσβεστική

Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου έξω από τη Θεσσαλονίκη, με έναν οδηγό φορτηγού να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 07:15 κάτω από άγνωστες συνθήκες το φορτηγό του που κινούταν επί της Εγνατίας Οδού στο ύψος του Σοχού στο ρεύμα προς Καβάλα, εξετράπη και ανετράπη με αποτέλεσμα ο ίδιος να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο γίνονται εκτροπές κυκλοφορίας, καθώς το φορτηγό κουβαλούσε οικοδομικά υλικά τα οποία και διασκορπίστηκαν στο οδόστρωμα, σύμφωνα με το thestival.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: τροχαίο δυστύχημα Θεσσαλονίκη Εγνατία οδός Νεκρός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο