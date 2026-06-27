Λιμάνι Πειραιά: Ανοδική πορεία στους ναύλους μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Τα πρώτα ενθαρρυντικά σημάδια βελτίωσης στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων εμφανίζει το λιμάνι του Πειραιά, την ίδια ώρα που η αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή δημιουργεί προσδοκίες για σταδιακή επαναφορά των τακτικών θαλάσσιων δρομολογίων μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Τα στοιχεία της Cosco Shipping Ports για τοn Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά δείχνουν ότι στις Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ διακινήθηκαν τον Μάιο 347 χιλιάδες TEUs, έναντι 337 χιλιάδων TEUs τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 2,8%.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνεχόμενη μηνιαία άνοδο μέσα στο 2026 και για την καλύτερη επίδοση των τελευταίων δώδεκα μηνών. Παρά τη θετική εξέλιξη, η συνολική εικόνα του πρώτου πενταμήνου παραμένει αρνητική.

Από τον Ιανουάριο έως και τον Μάιο του 2026 η διακίνηση στις δύο προβλήτες ανήλθε σε 1,628 εκατ. TEUs, έναντι 1,674 εκατ. TEUs το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας υποχώρηση 2,8%.

Στελέχη της αγοράς επισημαίνουν ότι η πιθανή επαναφορά μεγαλύτερου αριθμού πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στη διαδρομή μέσω Σουέζ θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο του λιμανιού του Πειραιά ως βασικού διαμετακομιστικού κόμβου της Ανατολικής Μεσογείου. Στο ίδιο κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας κινείται και η μεγαλύτερη εταιρεία τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, η Maersk. Όπως ανακοίνωσε, αργά το βράδυ της 24ης Ιουνίου και έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Ιουνίου, το containership Maersk Baltimore, καθώς και ένα ακόμη πλοίο που έχει ναυλωθεί από την εταιρεία, διήλθαν με επιτυχία από το Στενό του Ορμούζ και εξήλθαν από τον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με την εταιρεία, οι διελεύσεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από εκτενείς αξιολογήσεις κινδύνου και σε στενό συντονισμό με τους συνεργάτες της στον τομέα της ναυτιλιακής ασφάλειας, χωρίς να σημειωθεί οποιοδήποτε περιστατικό. Η Maersk γνωστοποίησε επίσης ότι τρία ακόμη πλοία της παραμένουν στον Περσικό Κόλπο, ενώ σχεδιάζεται και μία επιπλέον διέλευση μέσω του Στενού του Ορμούζ, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις ενδείξεις ότι οι μεγάλες εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αρχίζουν σταδιακά να επανεξετάζουν τη χρήση των θαλάσσιων οδών της περιοχής, διατηρώντας ωστόσο ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των πληρωμάτων, των πλοίων και των φορτίων.

Αύξηση στα ναύλα εμπορευματοκιβωτίων

Ανοδική πορεία κατέγραψαν οι διεθνείς ναύλοι μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με τον δείκτη Drewry World Container Index (WCI) να ενισχύεται κατά 5% και να διαμορφώνεται στα 4.166 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο του σύνθετου δείκτη από τον Σεπτέμβριο του 2024, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στη σημαντική άνοδο των ναύλων στις υπερατλαντικές εμπορικές διαδρομές.

Ειδικότερα, οι τιμές spot από τη Σαγκάη προς τη Νέα Υόρκη αυξήθηκαν κατά 6%, φθάνοντας τα 7.149 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών, ενώ στη γραμμή Σαγκάη-Λος 'Αντζελες η άνοδος ήταν ακόμη μεγαλύτερη, κατά 12%, με τους ναύλους να διαμορφώνονται στα 5.750 δολάρια.

Σύμφωνα με τη νεότερη έκθεση «Container Capacity Insight» της Drewry, για την προσεχή εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί μόλις τέσσερις ακυρώσεις δρομολογίων, γεγονός που υποδηλώνει ότι η διαθέσιμη χωρητικότητα παραμένει περιορισμένη.

Την ίδια στιγμή, η ζήτηση στη διαδρομή Ασίας-Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθεί να είναι ισχυρή, καθώς πολλοί εισαγωγείς επισπεύδουν τις παραγγελίες τους ενόψει πιθανών αλλαγών στη δασμολογική πολιτική και της αναμενόμενης αύξησης του κόστους καυσίμων.

Παράλληλα, η προγραμματισμένη εφαρμογή γενικών αυξήσεων ναύλων (General Rate Increase - GRI) και πρόσθετων επιβαρύνσεων λόγω της περιόδου αιχμής (Peak Season Surcharge - PSS) από τον Ιούλιο αναμένεται να διατηρήσει τις ανοδικές πιέσεις στην αγορά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, καθώς οι ναυτιλιακές εταιρείες επιδιώκουν να προσαρμόσουν τις χρεώσεις τους στην ισχυρή ζήτηση και στη συνεχιζόμενη περιορισμένη διαθεσιμότητα χωρητικότητας

Στη γραμμή Ασίας-Ευρώπης οι ναύλοι spot διατήρησαν σε γενικές γραμμές τη σταθερότητά τους, με τις τιμές από τη Σαγκάη προς το Ρότερνταμ να ενισχύονται οριακά κατά 1%, στα 4.392 δολάρια ανά εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδών, ενώ στη γραμμή Σαγκάη-Γένοβα παρέμειναν αμετάβλητες στα 5.759 δολάρια.

Σύμφωνα με την έκθεση Container Capacity Insight της Drewry, για την επόμενη εβδομάδα έχουν προγραμματιστεί μόλις τρεις ακυρώσεις δρομολογίων στη γραμμή Ασίας-Ευρώπης, ένδειξη ότι η διαθέσιμη χωρητικότητα παραμένει περιορισμένη.

Παράλληλα, η αγορά εξακολουθεί να στηρίζεται στην αυξημένη ζήτηση, καθώς αρκετοί φορτωτές επισπεύδουν τις αποστολές τους πριν από την εφαρμογή των νέων επιβαρύνσεων στα ναύλα από την 1η Ιουλίου.

Στο πλαίσιο αυτό, η CMA CGM ανακοίνωσε νέους ενιαίους ναύλους μεταφοράς (FAK - Freight All Kinds), οι οποίοι εφαρμόζονται στα περισσότερα είδη γενικού φορτίου, ύψους 6.300 δολαρίων ανά εμπορευματοκιβώτιο 40 ποδιών για τα δρομολόγια από την Ασία προς τη Βόρεια Ευρώπη και από 7.700 έως 8.500 δολάρια για τις μεταφορές από την Ασία προς τη Μεσόγειο.

Παράλληλα, η εταιρεία θα εφαρμόσει από την 1η Ιουλίου Peak Season Surcharge (PSS), δηλαδή πρόσθετη επιβάρυνση περιόδου αιχμής, ύψους 1.000 δολαρίων ανά εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδών στις μεταφορές από την Ασία προς τη Βόρεια Ευρώπη και 1.400 δολαρίων ανά εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδών στις γραμμές προς τη Μεσόγειο. Η επιβάρυνση αυτή επιβάλλεται από τις ναυτιλιακές εταιρείες όταν η ζήτηση για μεταφορές αυξάνεται σημαντικά και η διαθέσιμη χωρητικότητα περιορίζεται.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, η Drewry εκτιμά ότι οι ναύλοι στη γραμμή Ασίας-Ευρώπης θα κινηθούν ανοδικά κατά τις επόμενες εβδομάδες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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