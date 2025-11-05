«Γνωρίζαμε καλά την ύπαρξη εντάλματος σύλληψης της Εισαγγελίας της Τρίπολης σε βάρος του στρατηγού Οσάμα Αλμάσρι Αντζίμ, ήδη από τις 20 Ιανουαρίου του 2025», έκαναν γνωστό απόψε πηγές της ιταλικής κυβέρνησης.

Οι ίδιες πηγές πρόσθεσαν ότι τον περασμένο Ιανουάριο, σχεδόν συγχρόνως με το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, η κυβέρνηση της Ρώμης είχε λάβει και αίτημα έκδοσης από τις λιβυκές δικαστικές αρχές. Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους, για τους οποίους, προσθέτουν κυβερνητικές πηγές στη Ρώμη, η Ιταλία αποφάσισε την άμεση απέλαση του Λίβυου στρατηγού στη χώρα του και δεν τον παρέδωσε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, ο στρατηγός Αλ Μάσρι συνελήφθη στην Τρίπολη με την κατηγορία της τέλεσης βασανιστηρίων σε βάρος πολιτών που βρίσκονταν σε λιβυκές φυλακές

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

