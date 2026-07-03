Σε μια κίνηση με έντονο συμβολισμό, με επίκεντρο το μεταναστευτικό, προχωρά ο Πάπας Λέων ΙΔ, επισκεπτόμενος στις 4 Ιουλίου, ημέρα που συμπίπτει με την 250ή επέτειο της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, τη Λαμπεντούζα, το ιταλικό νησί που αποτελεί βασική πύλη εισόδου μεταναστών και προσφύγων στην Ευρώπη.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο που υπάρχει μεγάλη ένταση μεταξύ του Βατικανού και της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με βασικό σημείο αιχμής τη μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είναι καθολικός, χαρακτήρισε πρόσφατα τη στάση του Βατικανού στο μεταναστευτικό ως «ανησυχητική».

Σύμφωνα με δύο υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Καθολικής Εκκλησίας στις ΗΠΑ, η επιλογή της Λαμπεντούζας αποτελεί σαφές μήνυμα προς την αμερικανική πολιτική ηγεσία για το μεταναστευτικό. Το νησί αποτελεί έναν από τους κύριους προορισμούς ανθρώπων που επιχειρούν να διασχίσουν τη Μεσόγειο, συχνά με κίνδυνο της ζωής τους.

Ως επίσκοπος στο Περού, ο Πάπας Λέων είχε στηρίξει έμπρακτα μετανάστες που εγκατέλειπαν τη Βενεζουέλα, ενώ ως προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας έχει επικρίνει τη σκληρή μεταναστευτική πολιτική της αμερικανικής κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντας τη μεταχείριση των μεταναστών «απάνθρωπη».

Κατά την επίσκεψή του στη Λαμπεντούζα, ο Ποντίφικας θα καταθέσει στεφάνι στους τάφους μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα, θα συναντηθεί με ομάδα μεταναστών και θα τελέσει υπαίθρια θεία λειτουργία.

Στα βήματα του προκατόχου του

Με την κίνησή του αυτή ακολουθεί τα βήματα του προκατόχου του, Πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος είχε επισκεφθεί τη Λαμπεντούζα λίγο μετά την εκλογή του, προκειμένου να αναδείξει την τραγωδία των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους επιχειρώντας να φτάσουν στην Ευρώπη με πρόχειρα σκάφη.

Ο καρδινάλιος Μπλέιζ Κούπιτς, αρχιεπίσκοπος του Σικάγου και στενός συνεργάτης του Πάπα, δήλωσε ότι η επίσκεψη έχει και προσωπική διάσταση, καθώς ο Λέων ΙΔ΄ προέρχεται, όπως πολλοί Αμερικανοί, από οικογένεια μεταναστών. Όπως σημείωσε, η συμβολή των μεταναστών στις κοινωνίες υποδοχής συχνά παραβλέπεται, καθώς η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται κυρίως στο αν εισήλθαν νόμιμα ή όχι σε μια χώρα.

«Ο Θεός δεν αναζητά διαβατήρια. Βλέπει την αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κούπιτς, εκτιμώντας ότι αυτό θα αποτελέσει τον πυρήνα του μηνύματος του Πάπα.

Στο ίδιο πνεύμα, ο αρχιεπίσκοπος Ρόναλντ Χικς υπογράμμισε ότι η πολυετής διακονία του στο Ελ Σαλβαδόρ τον βοήθησε να κατανοήσει καλύτερα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως είπε, ο Πάπας υπενθυμίζει ότι οι ΗΠΑ είναι μια χώρα που χτίστηκε από διαδοχικά μεταναστευτικά κύματα και καλεί τους πολίτες να αντιμετωπίζουν τους νεοαφιχθέντες ως συνανθρώπους και όχι ως πρόβλημα.

Από την εκλογή του, ο Πάπας έχει διορίσει αρκετούς επισκόπους στις Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίοι έφτασαν στη χώρα ως μετανάστες, μεταξύ των οποίων και ένας που είχε εισέλθει παράτυπα από το Ελ Σαλβαδόρ σε ηλικία 18 ετών.

Παράλληλα, οι σχέσεις μεταξύ του Βατικανού και της κυβέρνησης Τραμπ έχουν επιβαρυνθεί και από τις διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με τις διεθνείς συγκρούσεις. Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο πρόεδρος Τραμπ επέκρινε δημόσια τον Πάπα μετά τις δηλώσεις του τελευταίου κατά του πολέμου στο Ιράν.

Ο καρδινάλιος Κούπιτς χαρακτήρισε τις επιθέσεις αυτές πρωτοφανείς, εκφράζοντας την απογοήτευσή του για το επίπεδο του δημόσιου διαλόγου. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν δεν μπορεί να θεωρηθεί «δίκαιος πόλεμος», καθώς, όπως είπε, δεν πληροί τις προϋποθέσεις της σχετικής καθολικής διδασκαλίας.

Μία ημέρα πριν από την επίσκεψή του στη Λαμπεντούζα, ο Πάπας θα απευθύνει διαδικτυακή ομιλία σε εκδήλωση του National Constitution Center στη Φιλαδέλφεια, όπου θα τιμηθεί με το Μετάλλιο Ελευθερίας 2026 για τη συμβολή του στην προάσπιση της θρησκευτικής ελευθερίας, της ελευθερίας της συνείδησης και της ελευθερίας της έκφρασης.

Συνεργάτες του Ποντίφικα εκτιμούν ότι ο Λέων ΙΔ΄ έχει ήδη αναδειχθεί σε σημαντική ηθική φωνή στη διεθνή σκηνή, επιλέγοντας να παρεμβαίνει δημόσια σε ζητήματα όπως η μετανάστευση, η ειρήνη και η προστασία του περιβάλλοντος, παρά τις πολιτικές αντιδράσεις που προκαλούν οι θέσεις του.



Πηγή: skai.gr

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