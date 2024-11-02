Όπως γράφει σήμερα ο Ιταλός τύπος, την ερχόμενη εβδομάδα πρόκειται να ξαναρχίσει η μεταφορά μεταναστών στα δυο κλειστά κέντρα που η κυβέρνηση της Ρώμης αποφάσισε να δημιουργήσει στην βόρεια Αλβανία.

Πιθανότατα την Δευτέρα, το πλοίο του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, Libra, αναμένεται να κατευθυνθεί νότια της Λαμπεντούζα, σε διεθνή χωρικά ύδατα, για να περισυλλέξει μετανάστες οι οποίοι (αν κριθεί ότι, σύμφωνα με τον ιταλικό νόμο προέρχονται από ασφαλείς χωρες) θα μεταφερθούν στα κλειστά κέντρα του Γκιαντέρ και του Σενγκίν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica, πήγες του ιταλικού υπουργείου εσωτερικών ανέφεραν ότι θα καταβληθεί προσπάθεια για μεταφορά "τουλάχιστον 60 με 70 μεταναστων".

Υπενθυμίζεται ότι στα δύο συγκεκριμένα κέντρα, στην φάση αυτή δεν υπάρχουν αιτούντες άσυλο, μετά από άρνηση του δικαστηρίου της Ρώμης να επικυρώσει την υποχρεωτική παραμονή 12 ανθρώπων, προερχόμενων από την Αίγυπτο και το Μπανγκλαντές.

Η διαμάχη εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας επί του όλου θέματος, στην Ιταλία, αναμένεται να συνεχιστεί. Την περασμένη εβδομάδα, δικαστης της Μπολώνια προσέφυγε στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αίτημα να αποφανθεί αν το τελευταίο νομοθετικό διάταγμα της κυβέρνησης Μελόνι για τος λεγόμενες "ασφαλείς χώρες", είναι συμβατό με το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.