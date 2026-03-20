Ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ στα Νησιά Σέτλαντ

Το Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δεν αναμένεται τσουνάμι στις ακτές του Ατλαντικού, του Κόλπου ή του Ειρηνικού

Σεισμός

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα Νησιά Σέτλαντ, έξω από τις βορειοανατολικές ακτές της Σκωτίας, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας Γεωεπιστημών (GFZ).

Η σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων, γεγονός που την κατατάσσει στις σχετικά επιφανειακές, όπως επισημαίνει το GFZ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές.

Το Σύστημα Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι δεν αναμένεται τσουνάμι στις ακτές του Ατλαντικού, του Κόλπου ή του Ειρηνικού μετά τον σεισμό μεγέθους 6,7 Ρίχτερ που σημειώθηκε στα νότια των Νησιών Σέτλαντ.

TAGS: Σεισμός νησιά Σκωτία
