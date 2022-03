Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε πριν λίγο στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, όπως ανέφερε ο απεσταλμένος του ΣΚΑΪ στο Κίεβο.

Στην πλατεία Ανεξαρτησίας έχουν σχηματιστεί οδοφράγματα, ενώ Ουκρανοί στρατιώτες βρίσκονται σε ετοιμότητα. Είναι η τελευταία γραμμή άμυνας του Κιέβου. Σε άλλα σημεία έχουν βάλει νάρκες πάνω στο δρόμο.

Η απαγόρευση κυκλοφορίας ξεκινάει από τις 8 το πρωί.

Δείτε εικόνες από τους άδειους δρόμους του Κιέβου:

Στο μεταξύ, οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας έχουν καταλάβει το πυρηνικό εργοστάσιο Ζαπορίζια στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Το επιχειρησιακό προσωπικό παρακολουθεί την κατάσταση των αντιδραστήρων», ανέφεραν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πρόσθεσαν ότι οι προσπάθειες για τη διασφάλιστη της λειτουργίας ακολουθούν τους κανόνες ασφαλείας.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν στο πυρηνικό εργοστάσιο τα ξημερώματα της Παρασκευής, προκαλώντας πυρκαγιά σε κτίριό του. Η φωτιά κατασβέστηκε νωρίτερα σήμερα το πρωί.



Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι - ο οποίος είχε επικοινωνία με τον αμερικανό πρόεδρο Μπάιντεν - κατηγόρησε τη Ρωσία για "πυρηνική τρομοκρατία", λέγοντας ότι ήθελε να "επαναληφθεί" η καταστροφή στο Τσερνόμπιλ.

“I ask you to come to your senses, immediately stop firing at the Zaporizhzhia nuclear power plant.” Ukrainian officials say Europe’s largest nuclear plant caught fire after Russian troops began shelling the facility early Friday https://t.co/OrjrRfHZ2F pic.twitter.com/qoynM4fEme

«Προειδοποιούμε όλο τον κόσμο για το γεγονός ότι καμία άλλη χώρα εκτός της Ρωσίας δεν άνοιξε ποτέ πυρ εναντίον πυρηνικών εργοστασίων. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία μας, η πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτό το κράτος τρομοκράτης καταφεύγει τώρα στην πυρηνική τρομοκρατία», κατήγγειλε ο κ. Ζελένσκι

Στο μεταξύ η ουκρανική υπηρεσία εκτάκτων καταστάσεων ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά στο πυρηνικό εργοστάσιο ξέσπασε σε κτίριο που χρησιμοποιείτο για εκπαίδευση των εργαζομένων, εκτός της περιμέτρου της εγκατάστασης

Ο διευθυντής του εργοστασίου δήλωσε ότι δεν διαπιστώνεται διαρροή ραδιενέργειας από κανέναν αντιδραστήρα.

VIDEO: Ukraine nuclear plant on fire after Russian shelling.



Europe's largest nuclear power plant was on fire Friday after the station came under fire from invading Russian forces, with Ukraine's foreign minister demanding an immediate ceasefire at the site to avoid disaster pic.twitter.com/AkVuT9dizu