Γιατί οι Πάπες επιλέγουν όνομα και ποιο θα μπορούσε να είναι του νέου ποντίφικα

Καθώς μετράμε αντίστροφα για την ανάδειξη του νέου Πάπα, μετά τον θάνατο του Φραγκίσκου, ας γνωρίσουμε περισσότερα για ακόμη μια παράδοση που έχει μεγάλη σημασία. Το όνομα του νέου Πάπα.

Η αλλαγή του ονόματός του είναι μία από τις πρώτες ενέργειες που κάνει ο νέος Πάπας ως επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και μπορεί να διαδραματίσει έναν εξαιρετικά συμβολικό ρόλο στον καθορισμό του τόνου για το ποντιφικό του αξίωμα.

Είναι μια παράδοση που έχει ρίζες από τις αρχές του Μεσαίωνα και ενώ δεν υπάρχει δογματικός λόγος για να επιλέξει ο Πάπας νέο όνομα, πλέον έχει γίνει μέρος της εκλογικής διαδικασίας.

Πώς προέκυψε λοιπόν αυτή η παράδοση, ποια είναι τα νοήματα πίσω από τα διάφορα παπικά ονόματα και ποιο όνομα θα μπορούσε να επιλέξει ο επόμενος πάπας;

Γιατί ο Πάπας αλλάζει το όνομά του;

Όπως αναφέρει το CNN, ο Απόστολος Πέτρος, ο πρώτος Πάπας και ένας από τους 12 αποστόλους, μετονομάστηκε από τον Ιησού σε Συμεών, αλλά αυτό έγινε πριν γίνει επικεφαλής της εκκλησίας.

Πέρασαν περίπου 500 χρόνια, μέχρι που ο Πάπας Ιωάννης Β', ο οποίος ήταν επικεφαλής της εκκλησίας από το 533 έως το 535, ξεκινήσει την παπική παράδοση όταν απέβαλε το όνομα Mercurius, το οποίο θεωρούσε ότι έμοιαζε πολύ με το όνομα του ειδωλολατρικού θεού Μερκούριου.

Ο επόμενος Πάπας που άλλαξε το όνομά του ήταν ο Πίτερ Κανεπάνοβα τον 10ο αιώνα, ο οποίος έγινε Ιωάννης ΙΔ' για να αποφύγει να τον αποκαλούν Πέτρο Β' , εξηγεί ο Λίαμ Τέμπλ, επίκουρος καθηγητής στην ιστορία του Καθολικισμού στο Κέντρο Καθολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Durham.

Μετά τον 10ο αιώνα, η υιοθέτηση ονόματος έγινε συνήθης πρακτική για τους Πάπες μετά την εκλογή τους, καθώς οι Πάπες από χώρες όπως η Γαλλία και η Γερμανία υιοθέτησαν πιο ιταλικά ονόματα για να μιμηθούν τους προκατόχους τους.

Η αλλαγή ονόματος έγινε στη συνέχεια συνήθεια, με ελάχιστους μόνο Πάπες να διατηρούν έκτοτε τα βαπτιστικά τους ονόματα, συμπεριλαμβανομένων του Μάρκελλου Β' και του Αδριανού ΣΤ', οι οποίοι διετέλεσαν και οι δύο επικεφαλής της εκκλησίας τον 16ο αιώνα.

Τι ωθεί έναν Πάπα να επιλέξει ένα συγκεκριμένο όνομα;

Κάθε όνομα έχει τη δική του ιστορία και τους δικούς του συνειρμούς, που συνδέονται με τα επιτεύγματα ή τις αποτυχίες των προηγούμενων Παπών ή Αγίων που το έφεραν.

«Η σύνδεση με τα ονόματα προηγούμενων Παπών που αντιμετώπισαν κρίσεις, ενέπνευσαν μεταρρυθμίσεις ή ήταν απίστευτα δημοφιλείς μπορεί συχνά, αν και όχι πάντα, να παίζει ρόλο στην επιλογή ενός ονόματος», αναφέρει ο Τεμπλ στο CNN.

Για παράδειγμα, ο Πάπας Φραγκίσκος επέλεξε το παπικό του όνομα για να τιμήσει τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασίζης, με την αγάπη του για την ειρήνη και τη φύση, καθώς και τη φροντίδα του για τους φτωχούς και την εστίασή του στη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αιρέσεων της εκκλησίας. Αυτές οι ενώσεις καθόρισαν τις προτεραιότητες για την παποσύνη του Φραγκίσκου.

Ο προκάτοχός του, ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ', επέλεξε το παπικό του όνομα για να δείξει τη δέσμευσή του στην ειρήνη και τη συμφιλίωση, τιμώντας τον Άγιο Βενέδικτο και τον Πάπα Βενέδικτο ΙΕ', ο οποίος ήταν επικεφαλής της εκκλησίας κατά τη διάρκεια του Α' Παγκοσμίου Πολέμου, δήλωσε ο Τεμπλ.

Υπάρχουν «απαγορευμένα» ονόματα;

Ένα όνομα που σίγουρα δεν θα υιοθετήσει ο νέος Πάπας είναι το Πέτρος, από σεβασμό προς τον πρώτο Πάπα, τον Άγιο Πέτρο τον Απόστολο - αλλά ίσως και λόγω μιας προφητείας αιώνων που λέει ότι ο Πέτρος Β' θα είναι ο τελευταίος Πάπας που θα υπηρετήσει.

Υπάρχουν και άλλα ονόματα που δεν είναι απαραίτητα εκτός ορίων, αλλά είναι λιγότερο πιθανό να επιλεγούν λόγω των συσχετισμών τους με τον πιο πρόσφατο Πάπα που τα έφερε, εξηγεί ο Τεμπλ.

Για παράδειγμα, του όνομα Ουρβανός είναι απίθανο να το επιλέξει ο νέος Πάπας καθώς θυμίζει τον Πάπας Ουρβανός Η’ ο οποίος ξεκίνησε τη δίκη του φυσικού και μαθηματικού Γαλιλαίου Γαλιλέι και δεν αντιπροσωπεύει τις σύγχρονες συζητήσεις για την επιστήμη, την πίστη και τη θρησκεία.

Με παρόμοιο τρόπο, το όνομα Πίος θα προκαλούσε μνήμες του Πίου ΙΒ’, ο ρόλος του οποίου κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου έχει επικριθεί έντονα, επισημαίνει ο καθηγητής.

Ποιο θα μπορούσε να είναι το όνομα του επόμενου Πάπα;

Αν ο νέος Πάπας επιθυμεί να συνεχίσει σε μια μεταρρυθμιστική πορεία, ο Τεμπλ είπε ότι ονόματα όπως το Λέων, που παραπέμπει στον Πάπα Λέων ΙΓ', ο οποίος ήταν γνωστός για την αφοσίωσή του στην κοινωνική δικαιοσύνη, τους δίκαιους μισθούς και τις ασφαλείς συνθήκες εργασίας, ή το Ιννοκέντιος, που παραπέμπει στον Πάπα Ιννοκέντιο ΙΓ’, ο οποίος προσπάθησε να ξεριζώσει τη διαφθορά, θα μπορούσαν να είναι κατάλληλες επιλογές.

Ένας νέος Πάπας που εκλέγεται από τον Παγκόσμιο Νότο, όπως ο Πάπας Φραγκίσκος, μπορεί επίσης να επιλέξει ένα όνομα που υιοθετήθηκε από τους πρώτους μη Ιταλούς ποντίφικες, όπως ο Γελάσιος, ο Μιλτιάδης ή ο Βίκτωρ, οι οποίοι προέρχονταν όλοι από την αφρικανική ήπειρο, πρόσθεσε ο Τεμπλ.

Στο πέρασμα των αιώνων, έχουν χρησιμοποιηθεί 44 παπικά ονόματα μόνο μία φορά - με πιο πρόσφατο το όνομα του Πάπα Φραγκίσκου.

Η απόφασή του να επιλέξει ένα μοναδικό όνομα είχε «τεράστιες ιστορικές προεκτάσεις», είπε ο Τεμπλ, καθώς «είχαν περάσει περίπου 1.100 χρόνια από τον τελευταίο Πάπα με μοναδικό όνομα, όπως ο Πάπας Λάνδων, η θητεία του οποίου διήρκεσε λιγότερο από ένα χρόνο τον 10ο αιώνα».

Το Ιωάννης είναι το πιο δημοφιλές όνομα, με 21 Πάπες να το έχουν επιλέξει.

Τα Γρηγόριος και Βενέδικτος είναι επίσης δημοφιλή ποντιφικά ονόματα με 16 και 15 χρήσεις, αντίστοιχα, ενώ το Ιννοκέντιος και το Λέων το έχουν επιλέξει 13 φορές.

Πώς θα ανακοινωθεί το νέο όνομα του Πάπα;

Αφού αναδυθεί λευκός καπνός από την καμινάδα της Καπέλα Σιξτίνα και χτυπήσουν οι καμπάνες του Αγίου Πέτρου, το όνομα του νεοεκλεγέντος Πάπα θα μεταφερθεί στον κόσμο με μια προκήρυξη στα λατινικά.

Ο ανώτερος καρδινάλιος διάκονος θα ανέβει στον κεντρικό εξώστη της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου, συνοδευόμενος από δύο ιερείς, και θα εκφωνήσει την εμβληματική ανακοίνωση: "Habemus Papam" ("Έχουμε Πάπα").

Το όνομα του νέου Πάπα, καθώς και το βαπτιστικό του όνομα, θα μεταφραστούν στα λατινικά στην ανακοίνωση, αλλά το προηγούμενο επώνυμό του θα παραμείνει στη μητρική του γλώσσα.

Για παράδειγμα, όταν ο Πάπας Φραγκίσκος εξελέγη το 2013, τα βαπτιστικά του ονόματα «Jorge Mario» αποδόθηκαν στην ανακοίνωση ως «Giorgio Marium», αλλά το επώνυμό του «Bergoglio» παρέμεινε το ίδιο.

Το παπικό του όνομα ανακοινώθηκε ως «Franciscum» και ήταν η τελευταία λέξη της διακήρυξης, όπως συνηθίζεται.



