Ισραήλ: Θα πιάσει την Τούνμπεργκ και θα την ρίξει σε φυλακή για τρομοκράτες

Ισραηλινοί υπουργοί καταστρώνουν σχέδια για την κράτηση της Σουηδέζας ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ σε «συνθήκες ασφαλείας που αρμόζουν σε τρομοκράτες» μετά την αναχώρησή της από την Ισπανία την Κυριακή με τον μεγαλύτερο στολίσκο που έχει προορισμό τη Γάζα.

Η Τούνμπεργκ συνοδεύεται, μεταξύ άλλων, από την Αμερικανίδα ηθοποιό Σούζαν Σάραντον, τον Λίαμ Κάνινγκχαμ, ηθοποιό του Game of Thrones, και την Άντα Κολάου, την πρώην δήμαρχο της Βαρκελώνης, σε αυτό που αποκαλούν «τη μεγαλύτερη αποστολή αλληλεγγύης» στην ιστορία.

Δεκάδες άλλα πλοία αναμένεται να σαλπάρουν για τη Γάζα από την Τυνησία και άλλα λιμάνια της Μεσογείου στις 4 Σεπτεμβρίου για να ενταχθούν στον Παγκόσμιο Στόλο Sumud, ο οποίος στοχεύει να σπάσει την πολιορκία της Γάζας σε μια συμβολική διαμαρτυρία κατά του πολέμου και των άθλιων ανθρωπιστικών συνθηκών.

Ωστόσο, ο Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, σχεδιάζει να παρουσιάσει στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ένα σχέδιο για την κράτηση των ακτιβιστών σε σκληρές συνθήκες «επιπέδου τρομοκρατών» στα κέντρα κράτησης γυναικών Κτσιότ και Ντάμον, σύμφωνα με την Israel Hayom, μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες του Ισραήλ.

