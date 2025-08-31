Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ συζήτησαν σήμερα για την πρόσφατη συνάντηση που είχαν οι ηγέτες της Ρωσίας με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ σε ρωσικά ΜΜΕ, χωρίς να προβεί σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Πούτιν συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρόεδρο στην Αλάσκα νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Οι Σι και Πούτιν συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, που διεξάγεται στην πόλη Τιαντζίν, στη βόρεια Κίνα.

Πηγή: skai.gr

