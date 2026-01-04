Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από το Ισραήλ και τη Συρία αναμένεται να συναντηθούν αύριο Δευτέρα και μεθαύριο Τρίτη, μετά από μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Τη συνάντηση οργάνωσε ο Τομ Μπάρακ, ο οποίος θα δώσει και το «παρών», ώστε να εξελιχθούν όλα ομαλά και να γίνουν τα πρώτα βήματα για μία πιθανή εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών.

Σε διπλωματικό επίπεδο, η συνάντηση Ισραηλινών και Σύρων θεωρείται μεγάλη επιτυχία, καθώς θα είναι η πρώτη που λαμβάνει χώρα μετά την ανάληψη της ηγεσίας στη Συρία από τον αλ Σάραα.

Η ισραηλινή αντιπροσωπεία θα αποτελείται από τον πρέσβη στις ΗΠΑ Yechiel Leiter, τον Στρατιωτικό Σύμβουλο του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον διορισμένο επικεφαλής της Μοσάντ Ρόμαν Γκόφμαν, καθώς και έναν ανώτερο αξιωματούχο από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας.

Από την πλευρά της Συρίας, το «παρών» θα δώσει ο υπουργός Εξωτερικών της προσωρινής κυβέρνησης, Asaad al-Shaibani.

Ο Τομ Μπάρακ είχε πολύωρη συνεργασία με τοξν Μπενιαμίν Νετανιάχου τον Δεκέμβριο, προκειμένου να βρεθεί μία φόρμουλα για την εξομάλυνση της κατάστασης στην περιοχή και τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στην επικράτεια της Συρίας.

Πηγή: skai.gr

