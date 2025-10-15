Ο πρόεδρος της Συρίας, Άχμεντ αλ-Σαράα, δήλωσε την Τετάρτη στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι θα σεβαστεί όλες τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο παρελθόν μεταξύ των δύο χωρών, μια δέσμευση που δείχνει ότι οι δύο κύριες ρωσικές στρατιωτικές βάσεις στη Συρία παραμένουν ασφαλείς.

Ο Σαράα, ο οποίος στο παρελθόν ηγήθηκε του συριακού παραρτήματος της αλ Κάιντα και ανέτρεψε τον προκάτοχό του, Μπασάρ αλ-Άσαντ, στενό σύμμαχο της Ρωσίας, στα τέλη του περασμένου έτους, συναντήθηκε με τον Πούτιν στο Κρεμλίνο, κατά την πρώτη του επίσκεψη στη Ρωσία μετά την ανάληψη της εξουσίας.

«Υπάρχουν διμερείς σχέσεις και κοινά συμφέροντα που μας συνδέουν με τη Ρωσία, και σεβόμαστε όλες τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί μαζί της. Εργαζόμαστε για τον επαναπροσδιορισμό της φύσης των σχέσεών μας», είπε ο Σαράα, μιλώντας στα αραβικά.

Ο Πούτιν, από την πλευρά του, δήλωσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να κάνει ό,τι μπορεί για να προωθήσει, όπως είπε, «πολλές ενδιαφέρουσες και χρήσιμες πρωτοβουλίες» που έχουν ήδη συζητηθεί μεταξύ των δύο πλευρών για την αναθέρμανση των σχέσεων.

Πετρελαϊκά έργα και στρατιωτικές βάσεις

Ο Αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ρωσίας, Αλεξάντρ Νόβακ, δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά τις συνομιλίες ότι η Μόσχα είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τη Συρία σε πετρελαϊκά έργα και να τη βοηθήσει στην ανοικοδόμηση του ενεργειακού, σιδηροδρομικού και λοιπού δικτύου υποδομών που καταστράφηκε κατά τα χρόνια του εμφυλίου πολέμου. Όπως είπε, το ζήτημα αυτό συζητήθηκε διεξοδικά μεταξύ των δύο ηγετών.

«Οι ρωσικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στη Συρία εδώ και πολύ καιρό, σε πετρελαιοπηγές. Υπάρχουν κοιτάσματα που χρειάζονται ανάπτυξη, άλλα που έχουν εγκαταλειφθεί προσωρινά, καθώς και νέα πεδία. Είμαστε έτοιμοι να συμμετάσχουμε», δήλωσε ο Νόβακ.

Το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει πριν από τις συνομιλίες ότι στην ατζέντα περιλαμβανόταν και το μέλλον των δύο βασικών ρωσικών στρατιωτικών βάσεων στη Συρία, της αεροπορικής βάσης Χμεϊμίμ στην επαρχία Λαττάκεια και της ναυτικής βάσης στην Ταρτούς, στα παράλια της χώρας.

Η Ρωσία διατηρεί επίσης στρατιωτική παρουσία στο αεροδρόμιο Καμισλί, στα βορειοανατολικά, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία και το Ιράκ.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, είχε δηλώσει τη Δευτέρα ότι η Μόσχα θεωρεί πως η Δαμασκός επιθυμεί τη διατήρηση των ρωσικών βάσεων και ανέφερε πως αυτές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως κόμβοι ανεφοδιασμού για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Αφρική.

Σύμφωνα με συριακή πηγή, οι Σύροι αξιωματούχοι ζητούν εγγυήσεις ότι η Ρωσία δεν θα βοηθήσει στον επανεξοπλισμό των υπολειμμάτων των δυνάμεων του Άσαντ, ενώ ο Σαράα ελπίζει ότι η Μόσχα θα συνδράμει στην ανασυγκρότηση του συριακού στρατού.

Το ζήτημα του Άσαντ

Η επίσκεψη του Άχμεντ αλ-Σαράα στη Μόσχα θεωρείται ιδιαιτέρως ευαίσθητη.

Η Ρωσία είχε χρησιμοποιήσει επί χρόνια τη στρατιωτική της ισχύ για να στηρίξει τον Μπασάρ αλ-Άσαντ απέναντι στους Σύρους αντάρτες, οι οποίοι, υπό την ηγεσία του Σαράα, κατέλαβαν την εξουσία τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.

Στη συνέχεια, η Μόσχα παραχώρησε άσυλο στον Άσαντ και την οικογένειά του, όταν εκείνοι διέφυγαν από τη χώρα.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, η οικογένεια Άσαντ διαμένει σήμερα διακριτικά στη Μόσχα.

Δύο συριακές πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι ο Σαράα σκόπευε να ζητήσει επίσημα από τη Ρωσία την παράδοση του Άσαντ, ώστε να δικαστεί για εγκλήματα κατά Σύρων πολιτών.

Η Ρωσία, που υπερηφανεύεται για την ικανότητά της να προστατεύει τους συμμάχους της στο εξωτερικό, δεν αναμένεται να συμφωνήσει να παραδώσει τον Άσαντ στη Δαμασκό. Ο Ρώσος ΥΠΕΞ Σεργκέι Λαβρόφ είχε δηλώσει τη Δευτέρα ότι η Μόσχα παρείχε άσυλο στον Άσαντ, καθώς η ζωή του βρισκόταν σε κίνδυνο.

Ο Σαράα, που επιδιώκει να εξασφαλίσει οικονομικές παραχωρήσεις από τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της επανέναρξης των εξαγωγών σιτηρών με ευνοϊκούς όρους και αποζημιώσεων για τις πολεμικές ζημιές, αναμένεται επίσης να ζητήσει τη ρωσική υποστήριξη ώστε να αντισταθεί στις ισραηλινές πιέσεις για τη δημιουργία ευρύτερης αποστρατιωτικοποιημένης ζώνης στη νότια Συρία.

Μία από τις ίδιες πηγές ανέφερε ότι ο Σύρος ηγέτης ενδέχεται να θέσει και το ζήτημα της επανατοποθέτησης της ρωσικής στρατονομίας στην περιοχή, ως εγγύηση απέναντι σε ενδεχόμενες νέες ισραηλινές επεμβάσεις.



Πηγή: skai.gr

