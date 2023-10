Σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Ισραήλ: Οι ΗΠΑ θα εμπλακούν εάν επιτεθούν το Ιράν και η Χεζμπολάχ Κόσμος 18:49, 17.10.2023 linkedin

Το Ισραήλ δεν θα είναι μόνο, μια αμερικανική δύναμη βρίσκεται εδώ και είναι έτοιμη, πρόσθεσε, χωρίς να δώσει άλλες διευκρινίσεις σε συνέντευξη Τύπου ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ