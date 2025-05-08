Νάνα Μούσχουρη: Στη συναυλία στο Παρίσι για τα 80 χρόνια από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου - Βίντεο από την πρόβα της

Η μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια, Νάνα Μούσχουρη, συμμετέχει στις σημερινές εκδηλώσεις στο Παρίσι για τα 80 χρόνια από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη.

H 8η Μαΐου είναι ημέρα γιορτής για όλη την Ευρώπη και τιμάται σε όλες τις χώρες με πολύ μεγάλες εκδηλώσεις, θεωρείται ως η Ημέρα της Νίκης κατά του ναζισμού.

H μοναδική Νάνα θα τραγουδήσει στη «Συναυλία Ειρήνης» (Le Concert de la Paix) που θα δοθεί στην Αψίδα του Θριάμβου, στην οποία συμμετέχουν αρκετοί αξιόλογοι τραγουδιστές και μουσικοί όπως η Zaz, η Angélique Kidjo, ο Ibrahim Maalouf κ.ά.

Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες και χιλιάδες κόσμου λόγω και της επίσημης αργίας στη Γαλλία.

H Nάνα Μούσχουρη είναι η μοναδική από όλους τους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις η οποία είχε ζήσει τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ως μικρό κορίτσι στις γειτονιές του Κουκακίου και στα καταφύγια του Φιξ.

Πηγή: skai.gr

