Νάνα Μούσχουρη: Στη συναυλία στο Παρίσι για τα 80 χρόνια από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου - Βίντεο από την πρόβα της

Η μεγάλη Ελληνίδα τραγουδίστρια, Νάνα Μούσχουρη, συμμετέχει στις σημερινές εκδηλώσεις στο Παρίσι για τα 80 χρόνια από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη.
H 8η Μαΐου είναι ημέρα γιορτής για όλη την Ευρώπη και τιμάται σε όλες τις χώρες με πολύ μεγάλες εκδηλώσεις, θεωρείται ως η Ημέρα της Νίκης κατά του ναζισμού.
H μοναδική Νάνα θα τραγουδήσει στη «Συναυλία Ειρήνης» (Le Concert de la Paix) που θα δοθεί στην Αψίδα του Θριάμβου, στην οποία συμμετέχουν αρκετοί αξιόλογοι τραγουδιστές και μουσικοί όπως η Zaz, η Angélique Kidjo, ο Ibrahim Maalouf κ.ά.
Στην εκδήλωση θα παρευρεθούν πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες και χιλιάδες κόσμου λόγω και της επίσημης αργίας στη Γαλλία.
H Nάνα Μούσχουρη είναι η μοναδική από όλους τους συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις η οποία είχε ζήσει τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ως μικρό κορίτσι στις γειτονιές του Κουκακίου και στα καταφύγια του Φιξ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.