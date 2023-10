«Ο λαός του Ισραήλ ζει»: Λήξη συναγερμού από τον στρατό μετά τις αναφορές για επίθεση στο Βορρά

Λήξη συναγερμού για το βόρειο Ισραήλ. Ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Στρατού (IDF) Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι ανακοίνωσε ότι δεν σημειώθηκε «κανένα περιστατικό ασφαλείας» στο Βορρά, προσθέτοντας ότι ο στρατός ερευνά τι προκάλεσε το συναγερμό στο βόρειο Ισραήλ νωρίτερα το απόγευμα.

O ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι κανένα drone δεν διείσδυσε σε ισραηλινό έδαφος, αφού ολόκληρο το βόρειο τμήμα τέθηκε σε συναγερμό. O εκπρόσωπος του IDF απέδωσε σε πιθανή «βλάβη» απέδωσε τις σειρήνες. «Δεν υπήρξε κάποιο συμβάν στον βορρά, ο συναγερμός μπορεί να οφείλεται σε βλάβη» του συστήματος ανέφερε χαρακτηριστικά ο στρατιωτικός.



Ο ΙDF ανακοίνωσε χαρακτηριστικά στο X ότι ο «Ο λαός του Ισραήλ ζει» (Am Israel Chai) σηματοδοτώντας τη λήξη συναγερμού.



Οι Ισραηλινοί σε όλο το βόρειο τμήμα της χώρας έλαβαν νωρίτερα εντολή να πάνε σε καταφύγια λόγω μιας μεγάλης κλίμακας επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που προέρχονταν από την κατεύθυνση των βόρειων συνόρων.



Λίγο μετά την έναρξη της επίθεσης, ελήφθησαν αναφορές για τρομοκράτες σε αλεξίπτωτα πλαγιάς που προσγειώθηκαν στο βόρειο Ισραήλ. Συναγερμοί για ρουκέτες σήμαναν σε όλο το βόρειο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Χάιφα. Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ Κάσαμ, υποστήριξαν ότι εκτόξευσαν έναν πύραυλο προς τη Χάιφα εν μέσω της επίθεσης.

Επίσης, ειδοποιήσεις για διείσδυση τρομοκρατών εστάλησαν ταυτόχρονα σε περιοχές του βόρειου Ισραήλ. Λίγο αργότερα, δόθηκε λήξη συναγερμού. Επιστρέφοντας στο νότιο μέτωπο, ο Χαγκάρι ανέφερε ότι πέντε Παλαιστίνιοι ένοπλοι εντοπίστηκαν κοντά στο Ζικίμ νωρίτερα σήμερα. Τρεις σκοτώθηκαν σε συμπλοκή με τον ισραηλινό στρατό, ενώ άλλοι δύο τράπηκαν σε φυγή. Οι ένοπλοι της Χαμάς αναζητούνται.



Ο Χάγκαρι ανακοίνωσε επίσης ότι ο Ισραηλινός Στρατός συνέχισε να πραγματοποιεί και σήμερα πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον «τρομοκρατικών περιοχών». Ο στρατός στοχεύει όλες τις υποδομές της Χαμάς.

Residents in the Northern Israeli City of Haifa can be seen running for Cover as Air Raid Sirens Blare following the launch of R-160 Missiles by Hamas in the Gaza Strip towards the City. pic.twitter.com/9rUB4LfMY7