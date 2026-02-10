Επίτροπος Άμυνας ΕΕ: Η Ευρώπη χρειάζεται μία ευρωπαϊκή αμυντική ένωση

- Ο ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την Άμυνα, Αντριους Κουμπίλιους, δήλωσε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η Ευρώπη χρειάζεται μία ευρωπαϊκή αμυντική ένωση για να αναλάβει την ευθύνη της άμυνάς της.
Η Ευρώπη χρειάζεται μία ευρωπαϊκή αμυντική ένωση για να αναλάβει την ευθύνη της άμυνάς της, δήλωσε σήμερα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες ο Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την Αμυνα, Άντριους Κουμπίλιους.
«Η ευρωπαϊκή ευθύνη για την άμυνα απαιτεί ένα θεσμικό πλαίσιο για τη συνεργασία μας. Μία ευρωπαϊκή αμυντική ένωση», δήλωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος.
Η αντικατάσταση της αμερικανικής στρατηγικής βοήθειας, όπως είναι η διαστημική συλλογή δεδομένων ή ο εναέριος ανεφοδιασμός, με ευρωπαϊκές ικανότητες θα πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα για το ευρωπαϊκό μπλοκ, σημείωσε.
