Επίτροπος Άμυνας ΕΕ: Η Ευρώπη χρειάζεται μία ευρωπαϊκή αμυντική ένωση

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την Άμυνα, Αντριους Κουμπίλιους, δήλωσε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι η Ευρώπη χρειάζεται μία ευρωπαϊκή αμυντική ένωση για να αναλάβει την ευθύνη της άμυνάς της.

Τόνισε την ανάγκη ενός θεσμικού πλαισίου συνεργασίας για την ευρωπαϊκή άμυνα.

Υπογράμμισε ότι η αντικατάσταση της αμερικανικής στρατηγικής βοήθειας, όπως η διαστημική συλλογή δεδομένων και ο εναέριος ανεφοδιασμός, με ευρωπαϊκές ικανότητες πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα της Ευρώπης.

Η Ευρώπη χρειάζεται μία ευρωπαϊκή αμυντική ένωση για να αναλάβει την ευθύνη της άμυνάς της, δήλωσε σήμερα ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες ο Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την Αμυνα, Άντριους Κουμπίλιους.

«Η ευρωπαϊκή ευθύνη για την άμυνα απαιτεί ένα θεσμικό πλαίσιο για τη συνεργασία μας. Μία ευρωπαϊκή αμυντική ένωση», δήλωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος.

Η αντικατάσταση της αμερικανικής στρατηγικής βοήθειας, όπως είναι η διαστημική συλλογή δεδομένων ή ο εναέριος ανεφοδιασμός, με ευρωπαϊκές ικανότητες θα πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα για το ευρωπαϊκό μπλοκ, σημείωσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.