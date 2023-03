Αναταραχές στο Ισραήλ μετά την καρατόμηση του υπουργού Άμυνας – Δραματική παρέμβαση του προέδρου

Χάος επικρατεί στο Ισραήλ μετά την καρατόμηση του υπουργού Άμυνας Γιόαβ Γκάλαν που αντιτάχθηκε στη δικαστική αναθεώρηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου.



Δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί έχουν βγει στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν μετά την απομάκρυνση του υπουργού, και την προώθηση της αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης.



Στην Ιερουσαλήμ, αστυνομία και στρατιώτες χρησιμοποίησαν κανόνια νερού εναντίον διαδηλωτών κοντά στο σπίτι του κ. Νετανιάχου. Νωρίς το πρωί της Δευτέρας, ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ κάλεσε την κυβέρνηση να σταματήσει τις μεταρρυθμίσεις. «Για χάρη της ενότητας του λαού του Ισραήλ, για χάρη της ευθύνης, σας καλώ να σταματήσετε αμέσως τη νομοθετική διαδικασία», έγραψε στο Twitter, προσθέτοντας ότι «τα μάτια όλου του λαού του Ισραήλ είναι στραμμένα πάνω σας».

«Απευθύνω έκκληση στους αρχηγούς όλων των παρατάξεων της Κνεσέτ, του συνασπισμού και της αντιπολίτευσης, να θέσουν τους πολίτες της χώρας πάνω από όλα και να ενεργήσουν υπεύθυνα και θαρραλέα χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Ελάτε στα συγκαλά σας τώρα!» δηλώνει χαρακτηριστικά ο Χέρτζογκ.

Οι ΗΠΑ δήλωσαν επίσης ότι ανησυχούν βαθιά για τις εξελίξεις και ζήτησαν συμβιβασμό.



Μεταξύ άλλων, οι μεταρρυθμίσεις θα δώσουν στην κυβέρνηση τον πλήρη έλεγχο της αρμόδιας επιτροπής που διορίζει δικαστές. Καθιστούν επίσης δυσκολότερο για τα δικαστήρια να απομακρύνουν έναν ηγέτη που κρίνεται ακατάλληλος για το αξίωμα, γεγονός που έχει εξοργίσει πολλούς Ισραηλινούς γιατί θεωρούν ότι ευεργετεί τον ίδιο τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαφθορά.



Ο κ. Νετανιάχου υποστηρίζει από την πλευρά του ότι οι μεταρρυθμίσεις έχουν σχεδιαστεί για να σταματήσουν τα δικαστήρια να υπερβαίνουν τις εξουσίες τους και ότι ψηφίστηκαν από τον κόσμο στις τελευταίες εκλογές.

