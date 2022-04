Νεκροί σε βίλα που είχαν ενοικιάσει στην Ισπανία εντοπίστηκαν πρώην διευθύνων σύμβουλος της ρωσικής εταιρείας φυσικού αερίου Novatek, Σεργκέι Προτοσένια, η σύζυγός του Νατάλια και η 18χρονη κόρη τους, σε μια υπόθεση που προκαλεί ερωτήματα.

Όπως μεταδίδoυν τα ισπανικά ΜΜΕ, η περίεργη υπόθεση σημειώθηκε στον οικισμό Λιουρέτ –ντε Μαρ (επαρχία Χιρόν). Στις σορούς της μητέρας και της κόρης βρέθηκαν τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο πατέρας βρέθηκε κρεμασμένος στο κήπο του σπιτιού. Σε μικρή απόσταση υπήρχε ένα τσεκούρι και ένα μαχαίρι με ίχνη αίματος.

Η οικογένεια διέμενε συνήθως στη Γαλλία, αναφέρει το τηλεοπτικό κανάλι και στην Ισπανία έφθασαν για τις γιορτές του Πάσχα. Ο ανταποκριτής του πρακτορείου TASS μίλησε με τις αστυνομικές αρχές της Καταλονίας, οι οποίες του επιβεβαίωσαν την πληροφορία για το θάνατο ενός άνδρα και δύο γυναικών, ωστόσο αρνήθηκαν να τους αποκαλύψουν τα ονόματα τους. Οι ανακριτικές αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο άνδρας να σκότωσε την σύζυγό και την κόρη του και εν συνεχεία να έθεσε ο ίδιος τέλος στην ζωή του.

Τα ισπανικά ΜΜΕ διατυπώνουν το ερώτημα αν όντως ο Προτοσένια δολοφόνησε την οικογένειά του και κατόπιν αυτοκτόνησε ή πρόκειται για μαφιόζικο χτύπημα. Οι ισπανικές αρχές ελπίζουν ότι από τις τηλεφωνικές επικοινωνίες της οικογένειας και τη μαρτυρία του γιου του Προτοσένια η υπόθεση θα διαλευκανθεί.



Σημειώνεται ότι πριν μερικές μέρες ένα παρόμοιο περιστατικό συνέβη στην Μόσχα. Ο πρώην αντιπρόεδρος της Gazprombank Βλαντισλάβ Αβάγεφ, η σύζυγος του και η 13χρονη κόρη του βρέθηκαν νεκροί. Σε όλα τα σώματα υπήρχαν τραύματα από πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή της αστυνομίας, ο Αβάγεφ δολοφόνησε την σύζυγό και την ανήλικη κόρη τους και εν συνεχεία έθεσε τέλος στην ζωή του.

