Νέα διπλωματική κόντρα μεταξύ Ισραήλ και Ισπανίας σημειώθηκε το Σάββατο. Ένα γιγάντιο ομοίωμα του Μπενιαμίν Νετανιάχου ανατινάχθηκε και κάηκε στην ισπανική πόλη Ελ Μπούργκο, μια μικρή πόλη κοντά στη Μάλαγα.

Το ομοίωμα φέρεται να περιείχε περίπου 13,9 κιλά εκρηκτικών, τα οποία εξερράγησαν μπροστά στα μάτια των κατοίκων και των τουριστών, ορισμένοι εκ των οποίων επευφημούσαν, ενώ πάρα πολλοί κατέγραφαν την ανατίναξη με το κινητό τους.

Σε ανάρτησή του στο X, όπου παρουσίασε το βίντεο το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε την πράξη «αντισημιτικό μίσος που προκύπτει από τη συστηματική υποκίνηση της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ».

«Η ισπανική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να καταπολεμά τον αντισημιτισμό και κάθε μορφή μίσους ή διακρίσεων. Ως εκ τούτου, απορρίπτουμε πλήρως κάθε υπαινιγμό που υποδηλώνει το αντίθετο» απάντησε πηγή του ισπανικού υπουργείου Εξωτερικών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.