Η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ αντέδρασε σήμερα με ψυχρότητα στην ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για τη συγκρότηση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα, υποστηρίζοντας ότι τα μέλη του επιλέχθηκαν με γνώμονα τα συμφέροντα του Ισραήλ.

«Μας εξέπληξε η σύνθεση του αποκαλούμενου “Συμβουλίου Ειρήνης” και τα ονόματα που ανακοινώθηκαν, τα οποία επιλέχθηκαν σύμφωνα με ισραηλινά κριτήρια και για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της κατοχής (Ισραήλ σ.σ.), γεγονός που αποδεικνύει ξεκάθαρα προμελετημένες αρνητικές προθέσεις σε σχέση με την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου στη Λωρίδα της Γάζας, έγραψε ο Ισλαμικός Τζιχάντ σε ανακοίνωση.

