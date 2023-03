Ισημερινός: Δεκάδες νεκροί και αγνοούμενοι από κατολίσθηση, μετά τον φονικό σεισμό (βίντεο)

Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί και αλλοι 50 (ίσως και περισσότεροι, 60 σύμφωνα με τα τοπικά μέσα) αγνοούνται από τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν τόνοι λάσπης καταπλάκωσαν δεκάδες σπίτια στην Αλαουσί, κοινότητα στην επαρχία Τσιμποράσο των Άνδεων και η ίδια περιοχή που επλήγη την περασμένη εβδομάδα από σεισμό 6,8 Ρίχτερ, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους.

Την γιγαντιαία κατολίσθηση προκάλεσαν οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών.

A landslide triggered by heavy rains in Ecuador's Andean region killed at least seven people, with 23 people hurt and almost 50 missing, the country's risk agency said https://t.co/dNQUSnRVJK pic.twitter.com/npJc6PAuoV

Σωστικά συνεργεία συνεχίζουν σήμερα την κούρσα με τον χρόνο για να βρουν επιζώντες ενώ οι ένοπλες δυνάμεις συμμετέχουν σε επιχειρήσεις διάσωσης και διανομής υλικού για την κατασκευή προσωρινών καταλυμάτων.

Στην Αλαουσί, όπου ζουν περίπου 45.000 άνθρωποι, διασωθέντες περιμένουν νέα για τους δικούς τους.

Ο Μανουέλ Ουπάι, αγρότης και οικοδόμος, 40 ετών, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πέντε μέλη της οικογένειάς του «έχουν θαφτεί εδώ», καθώς συνέχιζε την αναζήτηση του πεθερού και της πεθεράς του στα συντρίμμια.

VIDEO: Aerial images of rescuers and local residents searching for nearly 50 people reported missing after a landslide in Ecuador.



The mudslide happened overnight Sunday into Monday, burying dozens of homes in the village of Alausi in Chimborazo province pic.twitter.com/hAAi8E7dTO