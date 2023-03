ΗΠΑ: 28χρονη σκότωσε τον άντρα της live στο Facebook (βίντεο)

Τραγικό και οριστικό… τέλος στον γάμο της έβαλε μια 298χρονη γυναίκα στο Μισισιπή των ΗΠΑ όταν πυροβόλησε και σκότωσε τον άντρα της ενώ ήταν ανοιχτό το live του Facebook.

Το τραγικό συμβάν έγινε το Σάββατο, ενώ το ζευγάρι τσακωνόταν μέσα στο σπίτι του, παρουσία των παιδιών του και της μητέρας της 28χρονης Καντέτζα Μισέλ Μπράουν.

A 28-year-old lady by the name of Kadejah Michelle Brown allegedly shot and killed her husband on Facebook live in Lowndes County on Saturday, March 25th 2023.



The Lowndes County MS. Sheriff's Office said deputies responded to a domestic violence call Saturday morning on the 500… pic.twitter.com/eA0OIUwHn3