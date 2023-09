Ιράν: Τρεις νεκροί και εκατοντάδες στα νοσοκομεία λόγω σφοδρής αμμοθύελλας Κόσμος 19:01, 22.09.2023 linkedin

Η μετεωρολογική υπηρεσία της επαρχίας Σιστάν-Μπαλουτσιστάν προειδοποίησε ότι οι σφοδροί άνεμοι και οι αμμοθύελλες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες