Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει πρόγραμμα εργασίας ύψους 1,5 δισ. ευρώ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα ένα πρόγραμμα εργασίας ύψους 1,5 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία (EDIP), προκειμένου να ενισχυθεί και να εκσυγχρονιστεί η αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης, να αυξηθεί η παραγωγική ικανότητα, και να εξασφαλιστεί η τεχνολογική πρόοδος και ανθεκτικότητα.

Το EDIP αντιμετωπίζει πιεστικά ζητήματα στον τομέα της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας —διευρύνοντας τις βιομηχανικές παραγωγικές ικανότητες, ενισχύοντας τη συνεργασία με την Ουκρανία, αυξάνοντας τις κοινές ευρωπαϊκές προμήθειες και αναπτύσσοντας ευρωπαϊκά αμυντικά έργα κοινού ενδιαφέροντος— και συνιστά ένα σημαντικό βήμα στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για βελτίωση της ασφάλειας της Ευρώπης.

Η Χένα Βίρκουνεν, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, δήλωσε σχετικά: «Η έγκριση του προγράμματος εργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία (EDIP) είναι ένα βασικό βήμα για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Ευρώπης. Η πρωτοβουλία αυτή δείχνει το ενδιαφέρον μας για την καινοτομία, τη συνεργασία, και την ενίσχυση της τεχνολογικής βάσης, που είναι προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του σήμερα και του αύριο. Προσβλέπουμε στη στενή συνεργασία με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε το πρόγραμμα να πετύχει τους στόχους του με τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό.»

Ο Επίτροπος Άμυνας και Διαστήματος, Άντριους Κουμπίλιους, δήλωσε σχετικά: «Σε λίγους μόλις μήνες, μετουσιώσαμε τον κανονισμό EDIP σε άμεσες ευκαιρίες. Πλέον, τα κράτη μέλη, η Νορβηγία, και —για πρώτη φορά σε πρόγραμμα αμυντικής βιομηχανίας της ΕΕ— η Ουκρανία και οι βιομηχανίες τους, έχουν ευκαιρίες χρηματοδότησης για να ενισχύσουν την αμυντική συνεργασία και να αυξήσουν την παραγωγή. Η κατάρτιση και η χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του EDIP, ευρωπαϊκών αμυντικών έργων κοινού ενδιαφέροντος (EDPCI), συνιστά επίσης αποφασιστικό βήμα για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρώπης.»

Ο πρώτος γύρος προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του EDIP θα εμφανιστεί στη διαδικτυακή πύλη της ΕΕ για τη χρηματοδότηση και τους διαγωνισμούς στις 31 Μαρτίου 2026.

Κορίνα Γεωργίου

Πηγή: skai.gr

