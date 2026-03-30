Τραγωδία σε λύκειο της Πολιτείας του Τέξας, καθώς ένας μαθητής 15 χρονών πυροβόλησε την καθηγήτριά του και στη συνέχεια έβαλε τέλος στη ζωή του με το ίδιο όπλο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Hill Country College Preparatory High School στο Μπουλβέρντι (Bulverde), σύμφωνα με ανάρτηση του γραφείου του σερίφη της κομητείας Comal στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δεν αναφέρθηκαν άλλοι τραυματισμοί.

Η καθηγήτρια μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο Σαν Αντόνιο, ωστόσο το γραφείο του σερίφη δεν είχε κάποια ενημέρωση για την κατάστασή της. Ο 15χρονος μαθητής κατέληξε στο σημείο, σύμφωνα με τις αρχές.

Εκπρόσωπος του γραφείου του σερίφη δήλωσε στο Associated Press ότι ο μαθητής πέθανε από αυτοτραυματισμό με πυροβόλο όπλο.

Το σχολείο τέθηκε σε κατάσταση lockdown, ενώ οι μαθητές μεταφέρθηκαν σε γυμνάσιο της περιοχής για να επανενωθούν με τους γονείς τους, όπως ανέφερε το γραφείο του σερίφη.

Το λύκειο, το οποίο ανήκει στην εκπαιδευτική περιφέρεια Comal Independent School District, επικεντρώνεται στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την προετοιμασία των μαθητών για το πανεπιστήμιο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της περιφέρειας. Το πρόγραμμα σπουδών του βασίζεται στους τομείς επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής, τεχνών και μαθηματικών (STEAM), με μαθήματα επιλογής που περιλαμβάνουν την κυβερνοασφάλεια και τη μηχανική.

Πηγή: skai.gr

