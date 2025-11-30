Φιάσκο αποδείχθηκε η παρουσίαση δύο ιρανικών... «ρομπότ» στην Kish Inox Tech Expo 2025. Η παρουσίαση έγινε viral όταν αποκαλύφθηκε ότι τα «προηγμένα ανθρωποειδή ρομπότ» του ιρανικού καθεστώτος ήταν στην πραγματικότητα άνθρωποι που φορούσαν φουτουριστικές στολές και γυαλιά.

Iran brought its “robots” to the expo — but there’s a catch🤭



At the Kish Inox Tech Expo 2025, instead of machines, there were… ordinary people pretending to be robots.



A video of the show is now spreading rapidly online. pic.twitter.com/Gc16o5UtrN November 26, 2025

Βίντεο της εκδήλωσης δείχνουν δύο... performers - έναν άνδρα και μια γυναίκα - να παρουσιάζονται ως ρομποτικές φιγούρες. Κινούνται μιμούμενοι τις μηχανές, και απαγγέλλουν κείμενα.

Η στολή και το μακιγιάζ ήταν τόσο κακής ποιότητας που η «γυναίκα ρομπότ» είχε ορατή ακμή και κόκκινα μάτια, κάτι που δεν άφηνε καμία αμφιβολία ότι επρόκειτο για ανθρώπους, όχι για μηχανές.

Τα πλάνα του βίντεο κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι χρήστες σατίρισαν τα μεταμφιεσμένα ρομπότ.

Πηγή: skai.gr

