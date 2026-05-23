Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) καταγράφει νέο ρεκόρ στο 28% σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για το RTL-ntv.

Η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς βρίσκεται στο 22%, προσπαθώντας να ανακόψει την ανοδική πορεία της AfD.

Σοσιαλδημοκράτες, Πράσινοι και Αριστερά συγκεντρώνουν ποσοστά 12%, 14% και 11% αντίστοιχα, ενώ άλλα κόμματα δεν φαίνεται να εισέρχονται στην ομοσπονδιακή βουλή.

Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) είναι σταθερά η μεγάλη κερδισμένη των δημοσκοπήσεων εδώ και καιρό, εκμεταλλευόμενη τη γενική δυσχέρεια στη γερμανική κοινωνία για την οικονομική κατάσταση της χώρας αλλά και τη μαζική δυσαρέσκεια ειδικότερα προς τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, που κινείται στο πρωτοφανές 85%.



Σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για το δίκτυο RTL-ntv, η ψαλίδα υπέρ της ΑfD παραμένει μεγάλη και κατακτά ποσοστό 28%, ποσοστό ρεκόρ για το κόμμα των συμπροέδρων του κόμματος Βάιντελ-Kρουπάλα σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) υπό τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς κινείται στο χαμηλό 22%, οι συγκυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες στο 12%, οι Πράσινοι στο 14% και η Αριστερά στο 11%, ενώ άλλα κόμματα προς το παρόν δεν φαίνεται να εισέρχονται στην ομοσπονδιακή βουλή.



Στην ίδια δημοσκόπηση καθίσταται σαφές ότι το σημαντικότερο ζήτημα για την πλειονότητα των πολιτών είναι η κακή οικονομική κατάσταση της Γερμανίας και η αβεβαιότητα για το μέλλον της Γερμανίας. Το 68% εκτιμά ότι τα επόμενα χρόνια οι οικονομικές προοπτικές στη Γερμανία θα επιδεινωθούν, ενώ μόλις ένα 14% διαβλέπει βελτίωση.

Φυλλάδιο CDU: H AfD θέλει κράτος με ένα κόμμα

Στο μεταξύ εσωτερικό ενημερωτικό φυλλάδιο της CDU σχετικά με την AfD έχει προκαλέσει οργή εντός του κόμματος. Στο φυλλάδιο των 34 σελίδων με τίτλο «Παράβαση για τη Γερμανία. Καμία εναλλακτική λύση», η CDU κατηγορεί την AfD ότι αποτελεί κίνδυνο για τη δημοκρατία και ότι εργάζεται για την κατάργησή της.



Το φυλλάδιο αναφέρεται επίσης στον χαρακτηρισμό μεμονωμένων παρακλαδιών του κόμματος ως εξτρεμιστών από τις γερμανικές μυστικές υπηρεσίες. Η AfD επιδιώκει, σύμφωνα με όσα γράφονται ένα κράτος με ένα κόμμα όπως στην Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας ή στην περίοδο του Εθνικοσοσιαλισμού.



Η AfD κατηγορείται επίσης ότι είναι αντισημιτικό κόμμα και ότι στρέφει την εβραϊκή ζωή εναντίον των μουσουλμάνων. Το ενημερωτικό φυλλάδιο είναι διαθέσιμο στα κεντρικά γραφεία του κόμματος CDU στο Βερολίνο και στο διαδίκτυο. Από την πλευρά της η AfD θα κινηθεί νομικά και αρνείται τις κατηγορίες.

Σαξονία-Άνχαλτ: Το πολιτικό πείραμα της AfD

Την ίδια ώρα, στο κρατίδιο της Σαξονίας-Άνχαλτ, όπου διεξάγονται κρίσιμες κρατιδιακές εκλογές τον Σεπτέμβριο, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δίνουν στην AfD το εντυπωσιακό για γερμανικά δεδομένα ποσοστό του 41 έως 42%. Είναι με τεράστια διαφορά από τους Χριστιανοδημοκράτες (26%) πρώτο κόμμα και δεν αποκλείεται να κατακτήσει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο τοπικό κοινοβούλιο.



Βασικοί άξονες της προεκλογικής καμπάνιας του κόμματος στη Σαξονία-Άνχαλτ, που εκλαμβάνεται από πολλούς ως «εργαστήρι» για «πολιτικά πειράματα» και προάγγελος εξελίξεων στις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές, είναι η πολιτιστική ατζέντα με έμφαση στον «νέο πατριωτισμό» καθώς και οι προτάσεις για αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα.



Μεταξύ άλλων η AfD προτείνει κατάργηση της υποχρέωσης για εκπαίδευση, δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων κατ‘ οίκον, λιγότερη συμπερίληψη στα εκπαιδευτικά προγράμματα, απαγόρευση χρήσης της σημαίας του «ουράνιου τόξου» για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και ένταξη του γερμανικού εθνικού ύμνου και της γερμανικής σημαίας στη σχολική καθημερινότητα.

«Γενέθλια» του Συντάγματος και διαδηλώσεις

Με αφορμή τα «γενέθλια» του Γερμανικού Συντάγματος, του Θεμελιώδους Νόμου της Βόννης στις 23 Μαΐου 1949, έχουν προγραμματιστεί σε δεκάδες γερμανικές πόλεις διαδηλώσεις κατά της Ακροδεξιάς με συνθήματα όπως «Απαγόρευση της AfD τώρα» και «Υπεράσπιση της Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας». Μεταξύ άλλων, δράσεις και πορείες διεξάγονται στο Βερολίνο, το Μόναχο, το Αμβούργο, το Τύμπινγκεν, το Χάλε και άλλες πόλεις.



Σε εκδήλωση κατά την Ημέρα Εθελοντισμού για το Σύνταγμα και τη Δημοκρατία, ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Bάλτερ Σταϊνμάιερ τόνισε ότι η δημοκρατία ζει χάρη στους ανθρώπους που συμμετέχουν. Ειδικά σήμερα, με αφορμή τα «γενέθλια του Συντάγματος ας συμβάλουμε όλοι ώστε η χώρα να γίνει λίγο καλύτερη» ανέφερε ο Γερμανός πρόεδρος.

Πηγή: Deutsche Welle

