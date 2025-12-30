Λογαριασμός
Κωνσταντινούπολη: Συγκρούστηκαν δύο δεξαμενόπλοια - Δείτε βίντεο

Τα δύο δεξαμενόπλοια συγκρούστηκαν ενώ βρίσκονταν αγκυροβολημένα στην περιοχή Κιουτσούκτσεκμετζε - Στο σημείο έσπευσαν άμεσα σωστικά συνεργεία

Σύγκρουση δεξαμενόπλοιων

Σύγκρουση μεταξύ δύο δεξαμενόπλοιων με σημαίες Αζερμπαϊτζάν και Τουρκίας σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών του Κιουτσούκτσεκμετζέ στην Κωνσταντινούπολη με τις αρμόδιες αρχές να κινητοποιούν άμεσα σωστικά συνεργεία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, τα δύο δεξαμενόπλοια «ήρθαν σε επαφή ενώ βρίσκονταν αγκυροβολημένα στην περιοχή Κιουτσούκτσεκμετζε. Πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο KALBAJAR, μήκους 141 μέτρων, και το ALATEPE, μήκους 115 μέτρων».

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, λόγω της εγγύτητας των πλοίων με την ακτή και της αναφοράς για επαφή μεταξύ τους, στο σημείο κατευθύνθηκαν άμεσα χερσαία σωστικά συνεργεία, καθώς και ένα ρυμουλκό, που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Ακτών, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

