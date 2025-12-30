Σύγκρουση μεταξύ δύο δεξαμενόπλοιων με σημαίες Αζερμπαϊτζάν και Τουρκίας σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών του Κιουτσούκτσεκμετζέ στην Κωνσταντινούπολη με τις αρμόδιες αρχές να κινητοποιούν άμεσα σωστικά συνεργεία.

VİDEO - #İstanbul Küçükçekmece açıklarında iki tanker birbirine temas etti



"Kalbajar" isimli 141 metre boyundaki tanker ile "Alatepe" isimli 115 metre boyundaki tanker, #Küçükçekmece Demir Sahası'nda birbirine temas etti



2 tankerin kurtarılması için çalışma yapılıyor pic.twitter.com/ZabwR5pPN1 December 30, 2025

İstanbul Küçükçekmece açıklarında iki tanker henüz belirlenemeyen nedenle birbirine temas etti



141 metre boyundaki "Kalbajar" ve 115 metre boyundaki "Alatepe" isimli tankerlerin kurtarılması için çalışmalar sürüyorhttps://t.co/xBdC3xmIgJ pic.twitter.com/glZx5nnVR3 — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 30, 2025

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, τα δύο δεξαμενόπλοια «ήρθαν σε επαφή ενώ βρίσκονταν αγκυροβολημένα στην περιοχή Κιουτσούκτσεκμετζε. Πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο KALBAJAR, μήκους 141 μέτρων, και το ALATEPE, μήκους 115 μέτρων».

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, λόγω της εγγύτητας των πλοίων με την ακτή και της αναφοράς για επαφή μεταξύ τους, στο σημείο κατευθύνθηκαν άμεσα χερσαία σωστικά συνεργεία, καθώς και ένα ρυμουλκό, που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Ακτών, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.