Ιράκ: Η αποστολή του ΝΑΤΟ που αποσύρθηκε λόγω του πολέμου στο Ιράν ενδέχεται να επιστρέψει στη Βαγδάτη

Η αποστολή του ΝΑΤΟ στο Ιράκ, η οποία αποσύρθηκε στο σύνολό της στην Ιταλία στα τέλη Μαρτίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενδέχεται να επιστρέψει στη Βαγδάτη τους επόμενους μήνες, εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες, αλλά υπό διαφορετική μορφή, ανέφερε σήμερα ο πρώην διοικητής της.

«Το γενικό επιτελείο εξετάζει διάφορες επιλογές» για την επιστροφή στο Ιράκ, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Γάλλος στρατηγός Κριστόφ Ιντσί, ο οποίος παρέδωσε αυτήν την εβδομάδα τα ηνία στον Ισπανό στρατηγό Ραμόν Αρμάδα.

«Πού, πότε, πώς; Δεν ξέρουμε τίποτα Όμως διακατεχόμαστε από ακλόνητη θέληση» πρόσθεσε, μετά την τελετή παράδοσης-παραλαβής, παρουσία του διαδόχου του. Διευκρίνισε ότι εξετάζονται «πολλές υποθέσεις» και ότι η επιστροφή στο Ιράκ θα γίνει «βήμα με βήμα», αφήνοντας επίσης να εννοηθεί ότι η νέα αποστολή θα είναι και μικρότερου μεγέθους.

Η αποστολή του ΝΑΤΟ στο Ιράκ ξεκίνησε το 2018 κατόπιν αιτήματος της ιρακινής κυβέρνησης. Δεν πρόκειται για μάχιμη αποστολή αλλά για συμβουλευτική. Πριν από την αποχώρησή της, περίπου 750 στρατιωτικοί από 21 χώρες καθώς και 500 συμβασιούχοι εργάζονταν στη Βαγδάτη με στόχο να ενισχύσουν τις στρατιωτικές δυνατότητες και την ασφάλεια του Ιράκ. Στις 18 και τις 20 Μαρτίου φέτος, τρεις εβδομάδες αφού ξεκίνησαν τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν, όλα τα μέλη της αποστολής επέστρεψαν στην Ευρώπη.

«Το τελευταίο μέρος της αποστολής μου μετά τις 21 Μαρτίου ήταν να αναδιοργανώσω και να εγκαταστήσω την αποστολή εδώ, στη Νάπολη (σ.σ. στο αρχηγείο του ΝΑΤΟ), με μια μικρή ομάδα 65 ανθρώπων και μια άλλη μικρότερη, 30 προσώπων, που εργάζονται εξ αποστάσεως. Περάσαμε επομένως από τους 750 στους περίπου 100 που εργάζονται εδώ» είπε ο Γάλλος στρατηγός.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

