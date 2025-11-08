Το αδιέξοδο στο αμερικανικό Κογκρέσο συνεχίζεται, καθώς η πρόταση των Δημοκρατικών για προσωρινή λύση και επαναλειτουργία της κυβέρνησης απορρίφθηκε άμεσα από τους Ρεπουμπλικανούς, παρατείνοντας το μακροβιότερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ.

Οι Δημοκρατικοί, ενισχυμένοι από τις πρόσφατες εκλογικές τους νίκες σε όλη τη χώρα, πρότειναν την παράταση των φορολογικών πιστώσεων του Obamacare για έναν χρόνο με αντάλλαγμα την επανέναρξη της λειτουργίας της κυβέρνησης, αναφέρει το Bloomberg.

Η πρόταση απορρίφθηκε μέσα σε μισή ώρα από τους Ρεπουμπλικανούς, που τη χαρακτήρισαν «ανεπαρκή και μη σοβαρή». Παρ’ όλα αυτά, οι γερουσιαστές παρέμειναν στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο, μετά την προτροπή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να «μην εγκαταλείψουν την πόλη» έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για τον προϋπολογισμό.

Ο ηγέτης των Ρεπουμπλικανών, Τζον Θουν, δήλωσε ότι η Γερουσία σκοπεύει να ψηφίσει μέσα στο Σαββατοκύριακο ένα νέο προσωρινό νομοσχέδιο χρηματοδότησης που θα καλύπτει τα υπουργεία Γεωργίας και Υποθέσεων Βετεράνων, καθώς και τον FDA και το ίδιο το Κογκρέσο, έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026. Για τις υπόλοιπες υπηρεσίες, η χρηματοδότηση θα παραταθεί έως τις 31 Ιανουαρίου, σύμφωνα με τους βουλευτές.

Ωστόσο, η διεξαγωγή της ψηφοφορίας εξαρτάται από το πότε θα ολοκληρωθεί το κείμενο και αν θα υπάρξει στήριξη από αρκετούς Δημοκρατικούς. Ο Θουν ανέφερε ότι υπήρξαν «θετικές διακομματικές συζητήσεις» το τελευταίο 24ωρο, αλλά απέκλεισε την ένταξη διατάξεων για το Obamacare στο νέο πακέτο, τονίζοντας πως τέτοιες συνομιλίες μπορούν να γίνουν μόνο μετά τη λήξη του 39ήμερου shutdown.

Ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ ξεκαθάρισε ότι «δεν πρόκειται να παρατείνουμε το σύστημα για έναν χρόνο, θα το αντικαταστήσουμε», ενώ οι Ρεπουμπλικανοί παραμένουν διχασμένοι για την τύχη του Obamacare, παρά τις δεκάδες αποτυχημένες προσπάθειες κατά την πρώτη θητεία Τραμπ να το καταργήσουν και να το αντικαταστήσουν.

Από την πλευρά του, ο Δημοκρατικός ηγέτης Τσακ Σούμερ χαρακτήρισε τη στάση των Ρεπουμπλικανών «σοβαρό λάθος», τονίζοντας πως οι Δημοκρατικοί είναι διατεθειμένοι να διαπραγματευτούν μόνο εφόσον παραταθούν οι επιδοτήσεις του προγράμματος υγείας.

Η απόφαση των γερουσιαστών να παραμείνουν στην Ουάσιγκτον το Σαββατοκύριακο θεωρείται ένα συμβολικό βήμα, μετά από εβδομάδες αδράνειας στις προσπάθειες εξεύρεσης λύσης για το μακροβιότερο shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, δεν δείχνει πρόθεση να εμπλακεί άμεσα, καθώς μετέβη την Παρασκευή στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, απευθύνοντας οδηγίες στους Ρεπουμπλικανούς μέσω κοινωνικών δικτύων.

Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι ο πρόεδρος πρέπει να συμμετάσχει προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και ότι οι Ρεπουμπλικανοί οφείλουν να συνεργαστούν για ένα νομοσχέδιο χρηματοδότησης που θα λάβει και Δημοκρατική στήριξη. «Οι οικογένειες σε όλη τη χώρα μάς είπαν ότι το κόστος διαβίωσης είναι τεράστιο ζήτημα. Οι Ρεπουμπλικανοί αφήνουν τα παιδιά πεινασμένα και τις τιμές της υγείας να εκτοξεύονται», δήλωσε η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν.

Από την πλευρά τους, οι Ρεπουμπλικανοί τονίζουν πως διαπραγματεύσεις για το Obamacare μπορούν να γίνουν μόνο μετά την ψήφιση της επαναλειτουργίας της κυβέρνησης. «Το μόνο που χρειάζεται είναι να δεχθούν το “ναι” ως απάντηση. Τους έχουμε προσφέρει λύση», δήλωσε ο Τζον Θουν, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος «είναι πρόθυμος να τους συναντήσει» και ότι είναι έτοιμος να «φέρει την πρόταση σε ψηφοφορία».

Οι επιπτώσεις του κυβερνητικού shutdown στις Ηνωμένες Πολιτείες γίνονται ολοένα και πιο έντονες, καθώς η παράταση της κρίσης έχει αρχίσει να επηρεάζει εκατομμύρια πολίτες πέρα από τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους που παραμένουν χωρίς μισθό.

Τα αποθεματικά ταμεία έκτακτης ανάγκης που χρηματοδοτούν προσωρινά ορισμένα επιδόματα και την πληρωμή στρατιωτικών κινδυνεύουν να εξαντληθούν, ενώ συσσωρεύονται καθυστερήσεις σε επιστροφές φόρων, δάνεια μικρών επιχειρήσεων και άλλες κρατικές υπηρεσίες.

Καθυστερήσεις, ακυρώσεις πτήσεων και εκατομμύρια χωρίς παροχές

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) διέταξε τις αεροπορικές εταιρείες να μειώσουν τα δρομολόγιά τους κατά 10% έως τις 14 Νοεμβρίου, προειδοποιώντας ότι το ποσοστό αυτό μπορεί να φτάσει το 20%, αν δεν υπάρξει λύση, εξέλιξη που απειλεί με χάος στις μετακινήσεις ενόψει της Ημέρας των Ευχαριστιών. Το Σάββατο, μάλιστα, διακόπηκαν προσωρινά πτήσεις στα μεγάλα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης και του Σικάγο.

Ταυτόχρονα, εκατομμύρια χαμηλόμισθοι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδομάτων τροφίμων (SNAP), λόγω νομικής διαμάχης για τη χρηματοδότησή τους, ενώ πολλοί από αυτούς αναμένεται να πληρώσουν πολλαπλάσια ασφάλιστρα υγείας καθώς οι επιδοτήσεις του Obamacare εκπνέουν.

Παρά τις πιέσεις, οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται ανυποχώρητοι μετά τις πρόσφατες εκλογικές τους νίκες, ενώ καμία εξέλιξη δεν δείχνει ακόμη πώς ή πότε θα λήξει το shutdown, που πλέον έχει μετατραπεί σε πολιτική και κοινωνική κρίση μεγάλης κλίμακας.

Οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του παρατεταμένου shutdown στις Ηνωμένες Πολιτείες εντείνονται, με το Κογκρέσο να παραμένει σε αδιέξοδο και το κόστος να εκτοξεύεται.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η παράλυση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης κοστίζει στην οικονομία περίπου 15 δισεκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα, ενώ το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) προβλέπει ότι μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 1,5 ποσοστιαία μονάδα. Την ίδια στιγμή, η καταναλωτική εμπιστοσύνη έπεσε σε χαμηλό τριετίας, εν μέσω ανησυχιών για τις τιμές και την αγορά εργασίας.

Παρά το οικονομικό πλήγμα, οι Δημοκρατικοί φαίνεται να κερδίζουν πολιτικά τη μάχη της αντιπαράθεσης. Δημοσκόπηση της KFF Health δείχνει ότι το 74% των Αμερικανών υποστηρίζει την παράταση των φορολογικών πιστώσεων για την ασφάλιση μέσω του Obamacare, με τη στήριξη να αγγίζει το 94% στους Δημοκρατικούς και το 50% στους Ρεπουμπλικανούς.

Ωστόσο, η κοινή γνώμη παραμένει διχασμένη για το ποιος φέρει την ευθύνη του αδιεξόδου: σύμφωνα με δημοσκόπηση του NBC News, το 52% θεωρεί υπεύθυνους τον Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς στο Κογκρέσο, ενώ το 42% αποδίδει την ευθύνη στους Δημοκρατικούς.



Πηγή: skai.gr

