Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες Σάββατο σε διάφορες πόλεις του Ισραήλ, ζητώντας την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ αποδοκίμασαν τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατηγορώντας τον ότι καθυστέρησε τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου με τη Χαμάς και την απελευθέρωση των ομήρων που απήχθησαν κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Την Κυριακή, ισραηλινή αντιπροσωπεία θα έχει συνομιλίες στη Ντόχα με αξιωματούχους από το Κατάρ και τις ΗΠΑ, χώρες οι οποίες έχουν αναλάβει μεσολαβητικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις.

Μετά το αδιέξοδο στον προηγούμενο γύρο διαβουλεύσεων, το Ισραήλ κλιμάκωσε τις επιθέσεις του εναντίον της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ του Λιβάνου, ενώ σκότωσε τον ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ.

Περίπου 100 είναι οι όμηροι που εξακολουθούν να παραμένουν στα χέρια της Χαμάς, αλλά είναι αδιευκρίνιστο πόσοι εξ αυτών βρίσκονται στη ζωή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.