Δασική πυρκαγιά ξέσπασε χθες Σάββατο σε ορεινή περιοχή της επαρχίας Μπρασόβ στην κεντρική Ρουμανία, μεταξύ των κοινοτήτων Βλαντένι και Φαγκαράς.

Σύμφωνα με τη Γενική Επιθεώρηση για Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης (IGSU), σχεδόν 100 πυροσβέστες και δασικοί υπάλληλοι κινητοποιήθηκαν για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν εναέρια μέσα μέχρι να πέσει το σκοτάδι.

Το πύρινο μέτωπο οριοθετήθηκε και θα επιτηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με τις αρχές να ευελπιστούν πως θα θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά το πρωί, όταν θα επιχειρήσουν και πάλι εναέρια μέσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

