Κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς συνέβη τις τελευταίες στιγμές της ζωής του Vadim Stroykin. Όπως σημειώνει ο Guardian, η πλούσια καριέρα του 59χρονου Ρώσου τραγουδιστή και στιχουργού έλαβε ένα ξαφνικό τέλος στις 5 Φεβρουαρίου, όταν μια ομάδα των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας έφτασε στο διαμέρισμά του στον ένατο όροφο της Αγίας Πετρούπολης στις 9 το πρωί. Τον ερευνούσαν για ένα από τα σοβαρότερα αδικήματα στη σημερινή Ρωσία: Την αποστολή χρημάτων στον ουκρανικό στρατό.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ρωσικών μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται κυβερνητικές πηγές, ο Stroykin πήγε στην κουζίνα για ένα ποτήρι νερό, άνοιξε ένα παράθυρο και έπεσε νεκρός σε μια προφανή αυτοκτονία. Ένας περαστικός ανακάλυψε τη σορό του.

Ορισμένοι από εκείνους που τον γνώριζαν καλύτερα, ωστόσο, αμφισβητούν το ότι θα αυτοκτονούσε.

Σε συνέντευξή τους στον Guardian, δώδεκα φίλοι σημειώνουν ότι ο Stroykin ποτέ του δεν έκρυψε την περιφρόνησή του για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, παρά το ότι το να μιλάει κανείς ανοιχτά για αυτό γινόταν όλο και πιο επικίνδυνο στη χώρα.

«Αυτός ο ηλίθιος (ο Πούτιν) κήρυξε πόλεμο στον ίδιο του το λαό καθώς και σε ένα αδελφό έθνος», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον Μάρτιο του 2022, ένα μήνα μετά την έναρξη της εισβολής. «Δεν εύχομαι τον θάνατό του. Θέλω να τον δω να δικάζεται και να μπαίνει στη φυλακή».

Ο Philip Buckup, στενός φίλος που γνώριζε τον Stroykin για περισσότερα από 30 χρόνια, δήλωσε ότι είχε «κατανόηση του σωστού και του λάθους».

Οι φίλοι του τραγουδιστή περιγράφουν τον Stroykin ως παθιασμένο ορειβάτη.

Στα τελευταία χρόνια της Σοβιετικής Ένωσης αποβλήθηκε από το πανεπιστήμιο επειδή συμμετείχε σε αντισοβιετική διαδήλωση και επιστρατεύτηκε με τη βία στον στρατό. Αργότερα κέρδισε αναγνώριση ως αυτοδίδακτος μουσικός. Δίδαξε επίσης μαθητές στη Ρωσία και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.

Ο Buckup είπε ότι ο Stroykin είχε χάσει μέρος της αισιοδοξίας και της σπίθας του μετά την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έκανε λόγο για αίσθημα απομόνωσης και κατάθλιψης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε συζητήσεις με φίλους και στράφηκε στο ποτό.

Ο Stroykin σκέφτηκε να φύγει στην Ευρώπη κάποια στιγμή το 2022, όπως διηγείται ένας άλλος φίλος του στη Γερμανία, αλλά συνειδητοποίησε ότι δεν θα μπορούσε να εξασφαλίσει τα απαραίτητα έγγραφα για να παραμείνει εκεί.

Παρά την αυξανόμενη απελπισία του, λίγοι από τους μακροχρόνιους φίλους του αποδέχονται τις αναφορές των ρωσικών μέσων ενημέρωσης ότι αυτοκτόνησε. Αντίθετα, λένε ότι συνέβη κάτι πιο σκοτεινό.

«Ο Vadim δεν είναι ο τύπος του ανθρώπου που θα αυτοκτονούσε, δεν πιστεύω καθόλου την επίσημη εκδοχή», δήλωσε ο Buckup, ο οποίος μίλησε για τελευταία φορά με τον Stroykin τον Ιανουάριο. «Ήταν πολύ σίγουρος για τις απόψεις του, δεν θα φοβόταν τη φυλακή. Νομίζω ότι η αστυνομία τον έσπρωξε».

Η Florida Vovsi, μια άλλη παλιά φίλη του Stroykin , δήλωσε ότι ούτε αυτή πιστεύει ότι θα αυτοκτονούσε και κατηγόρησε τις αρχές για τον θάνατό του. «Είχε μεγάλα σχέδια, αγαπούσε τόσο πολύ τη ζωή, που μου είναι δύσκολο να πιστέψω ότι θα το έκανε», είπε. «Δεν ξέρουμε τι συνέβη, αλλά νομίζω ότι τον «βοήθησαν»».

Η Ρωσία έχει μια μακρά ιστορία επικριτών του Πούτιν και άλλων προσωπικοτήτων υψηλού προφίλ που πεθαίνουν υπό μυστηριώδεις συνθήκες, ορισμένοι από πτώση από παράθυρα. Ορισμένες περιπτώσεις είναι ύποπτες για δολοφονίες και άλλες παραμένουν ασαφείς. Λίγες πιστεύεται ότι ήταν αυτοκτονίες.

Ο Stroykin ήταν ένας από τους χιλιάδες άγνωστους αντιπολεμικούς Ρώσους που αποφάσισαν να μείνουν πίσω στη χώρα αλλά συνέχισαν να εκφράζονται ανοικτά κατά του πολέμου. Κάποιοι συνελήφθησαν και αργότερα πέθαναν στη φυλακή με τις αρχές να κάνουν λόγο για αυτοκτονίες. Για άλλους, όπως ο πιανίστας Pavel Kushnir, ο οποίος πραγματοποίησε απεργία πείνας, χρειάστηκαν μέρες για να μάθει ο κόσμος για το θάνατό τους.

Ο Alexander Cherkasov, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ρωσικής ομάδας για τα ανθρώπινα δικαιώματα Memorial, δήλωσε ότι οι διώξεις αντιπολεμικών διαφωνούντων συχνά έρχονται στο φως πολύ αργά.

Η σορός του Stroykin δεν έχει δοθεί στην οικογένειά του, λένε οι φίλοι του, γεγονός που δυσχεραίνει την εξακρίβωση της αιτίας του θανάτου του.

Για πολλούς από τους φίλους του όμως το συμπέρασμα είναι σαφές. Το κράτος φέρει την απόλυτη ευθύνη για τον θάνατό του, επειδή είχε το θάρρος να μιλήσει ενάντια σε έναν βάναυσο πόλεμο. «Δεν υπάρχει θέση για έναν έντιμο άνθρωπο όπως ο Stroykin στη σύγχρονη Ρωσία», δήλωσε η Vovsi.

Πηγή: skai.gr

