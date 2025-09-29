Έντονη ανησυχία επικρατεί στο Πεντάγωνο για τα χαμηλά αποθέματα όπλων που θα έχουν στη διάθεσή τους οι ΗΠΑ σε περίπτωση πιθανής μελλοντικής σύγκρουσης με την Κίνα σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, προτρέποντας τους προμηθευτές πυραύλων του να διπλασιάσουν ή και να τετραπλασιάσουν τους ρυθμούς παραγωγής.

Η προσπάθεια για την επιτάχυνση της παραγωγής των κρίσιμων όπλων με τη μεγαλύτερη ζήτηση έχει υλοποιηθεί μέσω μιας σειράς συναντήσεων υψηλού επιπέδου μεταξύ ηγετών του Πενταγώνου και ανώτερων εκπροσώπων από διάφορους κατασκευαστές πυραύλων των ΗΠΑ, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Επιπλέον, αναφέρουν ότι ο αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Στιβ Φάινμπεργκ έχει αναλάβει έναν ασυνήθιστα ενεργό ρόλο στην προσπάθεια, που ονομάζεται Συμβούλιο Επιτάχυνσης Πυρομαχικών, και καλεί ορισμένα στελέχη της εταιρείας εβδομαδιαίως για να το συζητήσουν.

Το υπουργείο κάλεσε τους κορυφαίους προμηθευτές πυραύλων σε στρογγυλή τράπεζα τον Ιούνιο στο Πεντάγωνο για να ξεκινήσει η προσπάθεια της βιομηχανίας. Στη συνάντηση, στην οποία παρευρέθηκαν ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ και ο Στρατηγός Νταν Κάιν, πρόεδρος του Κοινού Επιτελείου Στρατού, συμμετείχαν στελέχη από διάφορους κατασκευαστές όπλων, νεοεισερχόμενοι στην αγορά όπως η Anduril Industries, και ελάχιστους προμηθευτές σημαντικών εξαρτημάτων όπως προωθητικό πυραύλων και μπαταρίες.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Υπουργός Χέγκσεθ διερευνούν εξαιρετικούς τρόπους για να επεκτείνουν τη στρατιωτική μας ισχύ και να επιταχύνουν την παραγωγή πυρομαχικών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ, όταν ρωτήθηκε για τις προσπάθειες. «Αυτή η προσπάθεια ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ ηγετών της αμυντικής βιομηχανίας και ανώτερων αξιωματούχων του Πενταγώνου».

Ορισμένα άτομα που εμπλέκονται στην προσπάθεια αυτή, τόσο εντός όσο και εκτός της κυβέρνησης, ανησυχούν ότι οι στόχοι της κυβέρνησης δεν είναι ρεαλιστικοί. Η πλήρης συναρμολόγηση μεμονωμένων πυραύλων μπορεί να διαρκέσει δύο χρόνια. Μπορεί να χρειαστούν αρκετοί μήνες και εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για να δοκιμαστούν και να χαρακτηριστούν όπλα από νέους προμηθευτές ως αρκετά ασφαλή και αξιόπιστα για χρήση από μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.

Υπάρχουν επίσης ερωτήματα σχετικά με τα χρήματα που απαιτούνται για την επιτάχυνση της παραγωγής. Αν και το «Μεγάλο, Όμορφο» νομοσχέδιο της κυβέρνησης Τραμπ, που υπογράφηκε τον Ιούλιο, παρείχε επιπλέον χρηματοδότηση για πυρομαχικά ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων για πενταετή περίοδο, οι αναλυτές υποστηρίζουν ότι τα σχέδια του Πενταγώνου θα κοστίσουν δεκάδες δισεκατομμύρια περισσότερα.

Εργολάβοι στον τομέα της άμυνας, όπως η Lockheed Martin και η Raytheon, λένε ότι έχουν ανταποκριθεί ήδη προσθέτοντας εργάτες, διευρύνοντας τους χώρους των εργοστασίων και αυξάνοντας τα αποθέματα ανταλλακτικών για να προετοιμαστούν για μια πιθανή αύξηση της ζήτησης. Ωστόσο, ορισμένοι προμηθευτές δυσκολεύονται να επιτύχουν τους νέους στόχους και είναι επιφυλακτικοί στο να σπαταλήσουν χρήματα σε παραγγελίες που η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη χρηματοδοτήσει.

Ο Κρίστοφερ Κάλιο, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της RTX, μητρικής της Raytheon, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής πυρομαχικών στον στρατό, δήλωσε σε επιστολή του προς το Πεντάγωνο στις 3 Ιουλίου ότι ήταν έτοιμο να συνεργαστεί με το Υπουργείο Άμυνας για την αύξηση της παραγωγής, αλλά προειδοποίησε ότι η εταιρεία θα χρειαστεί πρόσθετα χρήματα και δεσμεύσεις από το Πεντάγωνο για να αγοράσει περισσότερα πυρομαχικά.

Στρατιωτικοί αξιωματούχοι ωστόσο, ανησυχούν για την ικανότητα των ΗΠΑ να αυξήσουν την παραγωγή όπλων μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Η κυβέρνηση Μπάιντεν ξεκίνησε μια προσπάθεια να αυξήσει τους ρυθμούς παραγωγής πυρομαχικών και να εξομαλύνει τις αδυναμίες στην αλυσίδα εφοδιασμού το 2023.

Οι νέες παραγγελίες πυραύλων έκτοτε δεν έχουν καταφέρει να συμβαδίσουν με την αυξανόμενη χρήση ακριβών αναχαιτιστικών πυραύλων, συμπεριλαμβανομένων των Patriot, για την υπεράσπιση της Ουκρανίας από τον εντεινόμενο ρωσικό βομβαρδισμό. Αμερικανοί αξιωματούχοι θέλουν περισσότερους από αυτούς τους αναχαιτιστικούς πυραύλους σε ετοιμότητα για την προστασία βάσεων και συμμάχων στην περιοχή του Ειρηνικού.

Μέχρι τον Ιούνιο, η κυβέρνηση Τραμπ είχε θέσει ακόμη πιο επιθετικούς στόχους παραγωγής. Στη συνέχεια όμως, οι ΗΠΑ εκτόξευσαν εκατοντάδες πυραύλους υψηλής τεχνολογίας κατά τη διάρκεια της 12ήμερης σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, εξαντλώντας περαιτέρω το πυραυλικό τους οπλοστάσιο.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το Πεντάγωνο επικεντρώνεται σε 12 όπλα που θέλει να έχει στη διάθεσή του για μια πιθανή σύγκρουση με την Κίνα, ανέφεραν ορισμένες από τις πηγές. Η λίστα περιλαμβάνει πυραύλους αναχαίτισης Patriot, πυραύλους κατά πλοίων μεγάλου βεληνεκούς, τον Standard Missile-6, πυραύλους ακριβείας και πυραύλους Joint Air-Earface Standoff. Ο Patriot αποτελεί ιδιαίτερη προτεραιότητα επειδή η Lockheed δυσκολεύεται να συμβαδίσει με την αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση.

Τον Σεπτέμβριο, ο Στρατός των ΗΠΑ χορήγησε στην Lockheed σχεδόν 10 δισεκατομμύρια δολάρια για την κατασκευή σχεδόν 2.000 πυραύλων PAC-3 από το οικονομικό έτος 2024 έως το 2026. Το Πεντάγωνο θέλει οι προμηθευτές να παράγουν τον ίδιο αριθμό Patriot κάθε χρόνο - σχεδόν τέσσερις φορές τον τρέχοντα ρυθμό παραγωγής, σύμφωνα με ορισμένα από τα άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Επίσης, το Πεντάγωνο ζητά μεγαλύτερη παραγωγή ενός ανιχνευτή που κατασκευάζεται από την Boeing και είναι τοποθετημένος στη μύτη του πυραύλου. Η Boeing έσπευσε αυτό το καλοκαίρι να υπολογίσει πόσο μεγάλη παραγγελία θα μπορούσε να ικανοποιήσει και πρόσφατα ολοκλήρωσε ένα έργο επέκτασης 35.000 τετραγωνικών ποδιών στο εργοστάσιό της, το οποίο εξακολουθεί να εξοπλίζεται με νέο εξοπλισμό συναρμολόγησης.

Μια εκπρόσωπος της Boeing δήλωσε ότι οι μηνιαίες παραδόσεις αεροσκαφών Seeker έχουν σημειώσει νέα ρεκόρ και ότι η εταιρεία σχεδιάζει να αυξήσει περαιτέρω την παραγωγή.

