ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σκοπεύει να δει σήμερα τον κυβερνήτη της Φλόριντας Κόσμος 02:16, 02.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ωστόσο, εκπρόσωπος του Ρον ΝτεΣάντις, Τζέρεμι Ρέντφερν, αντέτεινε πως δεν είναι προγραμματισμένη τέτοια συνάντηση