Ρωσία: Ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν oυκρανικό ναυτικό drone στην Κριμαία Κόσμος 01:39, 02.09.2023

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε μέσω Telegram ότι το USV «εντοπίστηκε και καταστράφηκε έγκαιρα» ανοικτά των παραλίων στη Μαύρη Θάλασσα