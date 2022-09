Ενισχύθηκε ο κυκλώνας Φιόνα στις ΗΠΑ - Κατευθύνεται στα νησιά Τερκς και Κέικος

Προς τα νησιά Τερκς και Κέικος, κατεθύνεται ο κυκλώνας Φιόνα ο οποίος ενισχύθηκε και κατατάσσεται στη βαθμίδα 3 της κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, αφού προκάλεσε σοβαρές πλημμύρες και διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε άλλα νησιά της Καραϊβικής.

Με ανέμους που πνέουν με ταχύτητα έως και 185 χιλιομέτρων την ώρα, «η Φιόνα είναι ο πρώτος μεγάλος κυκλώνας του 2022 στον Ατλαντικό» και αναμένεται ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω, ανέφερε το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) που εδρεύει στο Μαϊάμι.

Ισχυρές καταιγίδες πλήττουν ήδη τα νησιά Τερκς και Κέικος, που αποτελούν υπερπόντιο βρετανικό έδαφος. Το NHC προειδοποίησε για «επικίνδυνες πλημμύρες».

2am AST 20 Sep -- Air Force Reserve Hurricane Hunter (@53rdWRS) data indicates that #Fiona has become a Category 3 hurricane. Fiona is the 1st Major Hurricane of the 2022 Atlantic Hurricane Season.



Maximum sustained winds are up to 115 mph.



