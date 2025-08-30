Η Ρωσία εξαπέλυσε σφοδρούς βομβαρδισμούς σε πολλές ουκρανικές περιφέρειες το πρωί του Σαββάτου, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένας άνθρωπος να σκοτωθεί στην πόλη Ζαπορίζια (νοτιοανατολικά), σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας της Ζαπορίζια, ο Ιβάν Φεντόροφ, έκανε λόγο για ρωσική επίθεση με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό 24, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά.

«Τα ρωσικά πλήγματα κατέστρεψαν σπίτια, προκάλεσαν ζημιές σε πολλές εγκαταστάσεις, περιλαμβανομένων καφετεριών, πρατηρίων καυσίμων και βιομηχανικών επιχειρήσεων», όπως διευκρίνισε στο Telegram.

Δεκάδες κτήρια και κατοικίες έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ή αέριο, πρόσθεσε.

Λίγο βορειότερα, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ έκανε επίσης λόγο για επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

«Υποδομές υπέστησαν ζημιές (στις πόλεις) Ντνίπρο και Πάβλογκραντ, προκαλώντας πυρκαγιές», εξήγησε στο Telegram o περιφερειάρχης Σερχίι Λισάκ, διευκρινίζοντας πως δεν έχουν καταγραφεί θύματα.

Η ουκρανική αεροπορία ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 510 από 537 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και 38 από 45 πυραύλους που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Κατέγραψε πέντε πλήγματα με πυραύλους και 24 με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε επτά τοποθεσίες με συντρίμμια να πέφτουν σε 21 τοποθεσίες, σύμφωνα με ανακοίνωση στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Την Τρίτη, 26 Αυγούστου, η Ουκρανία παραδέχθηκε για πρώτη φορά πως ρωσικά στρατεύματα έχουν προωθηθεί στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, όπου ο ρωσικός στρατός είχε ανακοινώσει από την πλευρά του πως προελαύνει από τον Ιούλιο.

Πιο μακριά στο μέτωπο, η περιφέρεια του Βολίν, στα σύνορα με την Πολωνία, δέχθηκε "μαζική επίθεση με εχθρικά drones", σύμφωνα με τον αξιωματούχο της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης Ιβάν Ρουντνίτσκι, που διευκρίνισε ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα προς το παρόν.

Στην περιφέρεια του Κιέβου, η εταιρία σιδηροδρόμων έκανε λόγο για καθυστερήσεις λόγω ζημιών που προκάλεσαν οι βομβαρδισμοί.

Στη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης προς Πέμπτη, η πρωτεύουσα υπέστη βομβαρδισμούς που στοίχισαν τη ζωή σε 25 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τέσσερα παιδιά.

Ο ουκρανικός στρατός λέει πως έπληξε δύο ρωσικά διυλιστήρια

Παράλληλα, ο ουκρανικός στρατός δήλωσε σήμερα ότι έπληξε στη διάρκεια της νύχτας διυλιστήρια στο Κρασνοντάρ και στη Σιζράν της Ρωσίας.

Ο στρατός κατέγραψε πολλαπλές εκρήξεις και πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου στο Κρασνοντάρ, το οποίο, όπως ανέφερε, παράγει τρία εκατομμύρια τόνους ελαφρών πετρελαϊκών προϊόντων ετησίως στην περιφέρεια Κρασνοντάρ.

Πυρκαγιά ξέσπασε επίσης στην περιοχή του διυλιστηρίου στη Σιζράν, στην περιφέρεια Σαμάρα, η ικανότητα επεξεργασίας του οποίου έφθανε τα 8,4 εκατομμύρια τόνους ετησίως πριν από τον Αύγουστο, ανέφερε ο στρατός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.