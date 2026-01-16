Ένας Μεξικανός μετανάστης έχασε την Τετάρτη την ζωή του ενώ κρατείτο από την ομοσπονδιακή αστυνομία μετανάστευσης (ICE) στην πολιτεία Τζόρτζια, υπό αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες.

Το Μεξικό απαίτησε εξηγήσεις από τις ΗΠΑ για τον θάνατο υπηκόου του ενώ, το προξενείο του Μεξικού στην Ατλάντα αξίωσε «να εξιχνιαστούν οι συνθήκες των γεγονότων» και προσέφερε τη συνεργασία του στην έρευνα με ανακοίνωσή του.

Από την αρχή του 2026, έχουν πεθάνει τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι στα χέρια της ICE, πέρα από τους τουλάχιστον τριάντα θανάτους το 2025, τον πιο βαρύ τέτοιο απολογισμό από την ίδρυση της υπηρεσίας του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ.

Η ICE βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εκστρατείας μαζικών συλλήψεων και απελάσεων παράτυπων μεταναστών, που έχει αναγορεύσει σε απόλυτη προτεραιότητα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Την ίδια ώρα, ο θάνατος 37χρονης Αμερικανής Ρενέ Νικόλ Γκουντ στις 7 Ιανουαρίου και ο πυροβολισμός εναντίον άοπλου μετανάστη από τη Βενεζουέλα από πράκτορες της ICE έχουν προκαλέσει σοβαρές ταραχές στην Μινεάπολη της Μινεσότα και ένα μεγαλο κίνημα διαμαρτυρίας στις ΗΠΑ.

Έπειτα από μία ακόμα βραδιά επεισοδίων, ο Τραμπ απείλησε χθες Πέμπτη να επικαλεστεί τον νόμο περί εξέγερσης για να στείλει τον στρατό στη Μινεάπολη.



