Βίντεο: Η στιγμή της επίθεσης με μαχαίρι κατά ιμάμη σε τέμενος του Νιου Τζέρσεϊ

Σοκ στη μουσουλμανική κοινότητα των ΗΠΑ. Ένας ιμάμης στην πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ μαχαιρώθηκε κατά τη διάρκεια της πρωινής προσευχής.



Ο Σαγιέντ Ελ Νακίμπ, ιμάμης του τζαμιού Ομάρ στο Πάτερσον του Νιου Τζέρσεϊ, μαχαιρώθηκε από έναν δράστη που βρισκόταν μεταξύ του πλήθους των πιστών στο τέμενος την ώρα της πρωινής προσευχής την Κυριακή.



Ο τουρκικής υπηκοότητας δράστης, Σερίφ Ζορμπά, 32 ετών, καταγράφηκε από την κάμερα ασφαλείας του τζαμιού να παραμένει όρθιος την ώρα της προσευχής, να αιφνιδιάζει τους πιστούς που είχαν πέσει στο έδαφος και να μαχαιρώνει τον 65χρονο ιμάμη με ένα μαχαίρι.

Imam Sayed Elnakib has been stabbed last night during fajr prayer at the Omar Mosque in Paterson, the hatred in this world has gotten out of hand and may allah punish those who have such hatred in their heart. Please keep the Imam in your Dua’s for speedy recovery🤍 pic.twitter.com/zYCdrZWbIZ