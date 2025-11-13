Έκπληξη προκάλεσαν τα σχόλια του αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ κατά την επίσκεψη του προέδρου της Συρίας, Αχμέντ αλ Σαράα στον Λευκό Οίκο στις 10 Νοεμβρίου.

Ο φωτογραφικός φακός έπιασε τον αμερικανό πρόεδρο να κάνει ένα αστείο στον πρόεδρο της Συρίας για την οικογενειακή του κατάσταση που έφερε σε αμηχανία τον αλ Σαράα.

Ο Τραμπ αρχικά επέλεξε να δωρίσει στον αλ Σαράα ένα άρωμα αξίας 249 δολαρίων. «Αυτό είναι ανδρικό άρωμα», του είπε καθώς ψέκασε λίγο στη γενειάδα του αλ Σαράα, ενώ ο Σύρος ηγέτης χαμογέλαγε νευρικά.

Στη συνέχεια τον ρώτησε αστειευόμενος ο Τραμπ πόσες συζύγους έχει για να πάρει την απάντηση «Μία». Τότε ο Τραμπ του απάντησε «Με εσάς, ποτέ δεν ξέρω».

Αυτή ήταν η τρίτη συνάντηση μεταξύ των δύο προέδρων και η πρώτη τους στην Ουάσινγκτον. Προηγουμένως, είχαν συναντηθεί τον Μάιο στο πλαίσιο του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου και ξανά σε δείπνο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Σύρος ηγέτης ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο μετά την ανατροπή του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ πριν από σχεδόν ένα χρόνο. Έκτοτε, προσπαθεί να αποστασιοποιηθεί από το παρελθόν του ως τζιχαντιστής και έχει δηλώσει ότι εργάζεται για την ανοικοδόμηση και την ενοποίηση της Συρίας.

