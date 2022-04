Οι επιβάτες στο Διεθνές Αεροδρόμιο Λόγκαν της Βοστώνης αντιμετώπισαν σύγχυση, πανικό και καθυστερήσεις την περασμένη Κυριακή μετά από ανησυχίες για ένα ύποπτο πακέτο που προκάλεσε εκκένωση και επίσκεψη από την ομάδα βομβών της πολιτειακής αστυνομίας.

Σε δήλωση την Κυριακή, η αστυνομία της Πολιτείας της Μασαχουσέτης είπε ότι η ομάδα βομβών της κλήθηκε στον τερματικό σταθμό Α λίγο μετά τις 4 μ.μ. αφού το προσωπικό ασφαλείας εντόπισε ένα ύποπτο αντικείμενο σε μια τσάντα κατά τη διάρκεια ελέγχου των παραδοτέων αποσκευών.

Στο βίντεο που κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται δεκάδες άνθρωποι να βγαίνουν από τον τερματικό σταθμό καθώς η φωνή ενός υπαλλήλου του αεροδρομίου λέει σε όλους να φύγουν από ένα ασφαλές σημείο ελέγχου για να επανεξεταστούν από τους πράκτορες της Υπηρεσίας Ασφάλειας Μεταφορών.

«Πρέπει να βγείτε, αυτό είναι υποχρεωτικό», ακούγεται να λέει το άτομο, λέγοντας στο προσωπικό του αεροδρομίου να εκκενώσει επίσης την περιοχή.

Ένας επιβάτης περιέγραψε το χάος, λέγοντας στο NBC Boston ότι επικρατούσε πανικός, με ανθρώπους να τρέχουν και να αφήνουν πίσω τα υπάρχοντά τους. Δήλωσε ότι είδε επίσης έναν άνδρα να πέφτει κατά τη διάρκεια της σύγχυσης.

«Από το πουθενά, βλέπω όλο το πλήθος, ανθρώπους να φωνάζουν και να ουρλιάζουν σαν να είναι σκηνή από ταινία», είπε ο Nico Pisello. «Κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει».

Στο τέλος, η αστυνομία είπε ότι το ύποπτο αντικείμενο αποδείχθηκε ότι ήταν μια κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών PlayStation.

Σύμφωνα με την αστυνομία το PlayStation είχε μια βλάβη η οποία προκάλεσε «ανωμαλίες» όταν η κονσόλα πέρασε από το μηχάνημα ακτίνων Χ.

Τελικά μετά από σχεδόν μια ώρα επετράπη στους επιβάτες να εισέλθουν ξανά στον τερματικό σταθμό και να επιβιβαστούν στις πτήσεις τους.

NOW: Long lines and a lot of chaos at Logan Airport, after MSP bomb squad investigated suspicious package.



