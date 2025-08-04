Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να απαιτήσουν εγγυητικές ύψους έως και 15.000 δολαρίων για ορισμένες τουριστικές και επαγγελματικές βίζες στο πλαίσιο ενός πιλοτικού προγράμματος που ξεκινά σε δύο εβδομάδες, τόνισε ανακοίνωση της κυβέρνησης που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, μια προσπάθεια που στοχεύει στην καταπολέμηση του φαινομένου επισκεπτών που υπερβαίνουν την επιτρεπόμενη διάρκεια διαμονής, που προβλέπει η βίζα τους.

Το πρόγραμμα δίνει σε προξενικούς υπαλλήλους των ΗΠΑ τη διακριτική ευχέρεια να επιβάλουν εγγυητικές σε επισκέπτες από χώρες με υψηλά ποσοστά υπερβάσεων της επιτρεπόμενης διάρκεια διαμονής, σύμφωνα με ανακοίνωση της αμερικανικής Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Οι εγγυητικές θα μπορούσαν επίσης να εφαρμοστούν σε άτομα που προέρχονται από χώρες όπου οι πληροφορίες ελέγχου κρίνονται ανεπαρκείς, υπογραμμίζει η ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει ως επίκεντρο της προεδρίας του την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, δίνοντας περισσότερους πόρους για την ασφάλεια των συνόρων και συλλαμβάνοντας ανθρώπους που βρίσκονται παράνομα στις ΗΠΑ.

Επίσης εξέδωσε ταξιδιωτική απαγόρευση τον Ιούνιο που εμποδίζει πλήρως ή εν μέρει την είσοδο πολιτών 19 χωρών στις ΗΠΑ για λόγους εθνικής ασφάλειας. Οι πολιτικές μετανάστευσης του Τραμπ έχουν οδηγήσει ορισμένους επισκέπτες να ακυρώσουν το ταξίδι τους στις ΗΠΑ.

Υπερατλαντικά αεροπορικά ταξίδια μειώθηκαν στα επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί τελευταία φορά πριν από την πανδημία Covid-19 τον Μάιο και τα ταξίδια από τον Καναδά και το Μεξικό προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 20% σε ετήσια βάση.

Από τις 20 Αυγούστου, το νέο πρόγραμμα βίζας θα διαρκέσει περίπου ένα χρόνο, ανέφερε η κυβερνητική ανακοίνωση. Προξενικοί υπάλληλοι θα έχουν τρεις επιλογές για τους αιτούντες βίζα που υπόκεινται στις εγγυητικές: 5.000 δολάρια, 10.000 δολάρια ή 15.000 δολάρια, αλλά γενικά αναμένεται να απαιτηθούν τουλάχιστον 10.000 δολάρια, συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ένα παρόμοιο πιλοτικό πρόγραμμα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020 κατά τους τελευταίους μήνες της πρώτης θητείας του Τραμπ, αλλά δεν εφαρμόστηκε πλήρως λόγω της μείωσης των παγκόσμιων ταξιδιών που σχετίζονται με την πανδημία.

Το υπουργείο Εξωτερικών δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσει τον αριθμό των αιτούντων βίζα που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από την αλλαγή. Πολλές από τις χώρες που στοχεύει η ταξιδιωτική απαγόρευση του Τραμπ έχουν επίσης υψηλά ποσοστά υπέρβασης της βίζας, συμπεριλαμβανομένων του Τσαντ, της Ερυθραίας, της Αϊτής, της Μιανμάρ και της Υεμένης. Πολλές χώρες στην Αφρική, συμπεριλαμβανομένων του Μπουρούντι, του Τζιμπουτί και του Τόγκο, είχαν επίσης υψηλά ποσοστά υπέρβασης της επιτρεπόμενης διάρκειας παραμονής, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ από το οικονομικό έτος 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.