Ο Τζεντιντάια Μέρφι εκτελέστηκε στο Τέξας για τον φόνο μίας ηλικιωμένης - Πρόκειται για την 20η εκτέλεση στη χώρα φέτος Κόσμος 12:21, 11.10.2023

Η εκτέλεση έγινε χθες Τρίτη, Παγκόσμια Ημέρα κατά της Θανατικής Ποινής - Με την εκτέλεση του 48χρονου ανέρχεται σε 20 ο αριθμός των εκτελέσεων που έχουν γίνει φέτος στις ΗΠΑ