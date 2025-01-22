Οι αμερικανικές υπηρεσίες επιβολής της τάξης θα είναι πλέον εκ νέου σε θέση να συλλαμβάνουν παράτυπους μετανάστες σε λεγόμενες «ευαίσθητες» τοποθεσίες, μετά την απόφαση της κυβέρνησης του νέου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να αρθούν ισχύοντες περιορισμοί.

Οι υπηρεσίες μετανάστευσης και φύλαξης των συνόρων θα μπορούν κατά συνέπεια να προχωρούν σε συλλήψεις σε χώρους λατρείας, νοσοκομεία και σχολεία, ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας (DHS).

Οι συλλήψεις εκεί ήταν απαγορευμένες από το 2011. Η κυβέρνηση του προηγούμενου Δημοκρατικού προέδρου Τζο Μπάιντεν είχε επεκτείνει τη ρύθμιση.

«Δεν θα μπορούν πλέον να κρύβονται εγκληματίες σε σχολεία και εκκλησίες της Αμερικής για να αποφύγουν τη σύλληψη», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα δέσει τα χέρια των γενναίων μελών των υπηρεσιών επιβολής του νόμου», προστίθεται στο κείμενο.

Άλλη οδηγία του DHS αποκαθιστά τη δυνατότητα των αρχών των ΗΠΑ να απελαύνουν με συνοπτικές διαδικασίες οποιονδήποτε αλλοδαπό (-ή) χωρίς άδεια παραμονής που δεν μπορεί να αποδείξει πως διαμένει στη χώρα για πάνω από δυο χρόνια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.