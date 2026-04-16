«Blockade Blockade»: Viral έχει γίνει η AI διασκευή του Voyage Voyage με... τραγουδιστή τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).
And today’s popular music: “blockade” by Trump. pic.twitter.com/7EYQ1nSTm7— Iran Embassy SA (@IraninSA) April 13, 2026
Το ΑΙ τραγούδι, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να φέρει χαίτη της δεκαετίας του '80, σε ρόλο frontman αναδημοσίευσε μάλιστα η ιρανική πρεσβεία στη Σαουδική Αραβία. To «τραγούδι» είναι βέβαια διασκευή του διάσημου Voyage Voyage, τραγούδι της Γαλλίδας τραγουδίστριας Desireless το 1989.
